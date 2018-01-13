В 2018 году в Нагорном Карабахе войны не будет: американские аналитики

Армянская служба «Голоса Америки». Американские аналитики считают, что в 2018 году масштабных военных действий в Нагорном Карабахе не будет. Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что в 2018 году в Нагорном Карабахе сохранится нынешний статус-кво: «Я думаю, что ни Армения, ни Азербайджан не извлекли пользы из четырехдневной войны в апреле, и это хорошо осознают в столицах двух стран. В настоящий момент я не вижу, чтобы новый конфликт исходил из интересов какой-либо из двух стран».

Джон Херсбст считает отвратительным продажу противоборствующим сторонам российского оружия последнего поколения. «Политика сохранения замороженного конфликта просто отвратительна. Это приносит выгоду за счет боли людей, позволяя Кремлю сохранять свое влияние. Это циничная и отвратительная политика». По словам посла Хербста, сохранение статус-кво также означает отсутствие урегулирования: «Я должен также сказать, что не вижу возможности какого-либо дипломатического прогресса в решении проблемы».

Этот подход разделяет также американский военный эксперт Стивен Бланк: «Конечно, зима – не лучшее время для начала военных действий, но я не вижу никаких оснований для каких-либо военных действий также и предстоящей весной». Но ситуацию может резко изменить какое-либо событие, добавляет эксперт. «Разумеется, в случае серьезных изменений не потребуется много времени для начала в этом столь милитаризированном регионе жестокой войны».

Тем не менее, по словам Стивена Бланка, Соединенные Штаты будут пытаться поддерживать мир в регионе. «Продажа оборонительного противотанкового оружия Грузии и приостановление американской помощи Пакистану означает, что важность Южного Кавказа возрастает также в качестве помощи американским войскам в Афганистане».

По мнению посла Хербста, хотя Вашингтон и не предпринимает активных шагов на Южном Кавказе, он по сей день продолжает политику прежней администрации осторожного интереса к региону.

Арман ТАРДЖИМАНЯН