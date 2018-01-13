Звания, ордена, медали…

Каждый год, не только по праздникам, но и часто без какого либо на то повода, мы узнаем, что различные культурные, политические, религиозные, общественные деятели получили от президента РА награды, благодарственные письма, различные звания, ордена и медали. И каждый раз определенные круги в нашем обществе удивляются и возмущаются, обсуждая, достоин ли тот или иной деятель такой чести.

Попробуем разобраться, какие процедуры на присвоение тех или иных званий и наград действуют в других странах. Самые престижные премии, такие как Нобелевская, Оскар, Грэмми, Гонкуровская, Пулитцеровская, присуждаются престижными и, самое главное, государственно-независимыми учреждениями.

Естественно, многим решения даже самых независимых комиссий, состоящих из известных экспертов в своей области, покажутся субъективным, здесь, как говорится, дело вкуса, возможно также, что оказывается определенное влияние на эти комитеты, есть и коррупция, но в любом случае, одно дело – независимая от властей комиссия, совсем другое…

Разумеется, во многих цивилизованных странах также есть звания и награды, которые присуждаются главами государств, например, традиция, уходящая своими корнями в средневековье в Великобритании — Рыцарский титул, Орден почетного легиона во Франции и так далее.

Очень много государственных наград и премий принято присуждать в нецивилизованных, более отсталых странах, а в тоталитарных странах их присуждение является исключительно правом Предводителя. Вспомним хотя бы наше недалекое прошлое – советскую эпоху: герой СССР, герой социалистического труда, Ленинская, Сталинская премии, Государственные премии СССР, народный, заслуженный и другие звания. Конечно, некоторые звания повторялись на уровне республик, но какой восторг мы испытывали, когда какой-либо артист советской республики удостаивался звания народного артиста СССР, даже не задумываясь, что из Москвы всем республикам, в зависимости от численности населения, раздавали то или иное количество званий. Очень часто мы читали и слышали: дважды герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, народный артист СССР Такой-то (неужели все это про Вас?), или же выступит народная артистка Армянской ССР и Азербайджанской ССР Зейнаб Ханларова.

Почти все писатели Армянской ССР были членами КПСС и лауреатами разных государственных премий (бедные Ованнес Туманян, Ваан Терян и другие), естественно, кроме врагов народа – Акселя Бакунца и Егише Чаренца.

Понятно, что премии присуждала родная коммунистическая партия – за восхваление мудрого предводителя и советского строя. Но в СССР, например, наверное, самым любимым деятелем искусства был Владимир Высоцкий, который не был ни членом Союза композиторов, ни членом Союза писателей, и только посмертно – в 1987 году в горбачевскую эпоху был награжден Государственной премией СССР.

По правде говоря, я не знаю, какие процедуры существовали в СССР в этой сфере. По всей вероятности, какие-то межведомственные комиссии, хотя, последнее слово, наверное, было за партийными функционерами из КГБ.

Во всяком случае, очень часто премии и награды присуждали и талантливым людям, если, конечно, они не были инакомыслящими.

Итак, что изменилось в этой области после распада СССР в независимой Армении?

Давайте рассмотрим 49-ю статью Конституции РА:

«Президент Республики является главой государства.

Президент Республики обеспечивает соблюдение Конституции, нормальное функционирование законодательной, исполнительной и судебной властей».

То есть, президент РА назначает и отстраняет от должности всех чиновников, глав государственных и квазигосударственных структур (творческих союзов, спортивных федераций и так далее), через назначенных им же чиновников судебной системы наказывает непослушных. И великодушно прощает своих близких и их родню. А также награждает лояльных…

Согласно закону РА о Государственных наградах и Высших званиях, Высшее звание Республики Армения присуждает, орденами и медалями Республики Армения награждает Президент Республики Армения. Таким образом, на законном уровне закреплено, что государственные награды всех уровней присуждает исключительно президент РА – исходя из политических соображений, учитывая вкусы своих родных и то, за кого именно они замолвили словечко.

Давайте поговорим о некоторых деятелях, удостоившихся высшей награды РА – звания Национального героя:

Католикос всех армян Вазген I. Почему он, а не Гарегин I, например? Потому, что КГБ его назначил Католикосом, и находящиеся в отчаянии наивные люди писали ему письма, надеясь на помощь, а эти письма переадресовывались тому же КГБ?

Витя Айвазян и Гехазник Микаелян – трагически погибшие при неизвестных обстоятельствах. Вместо того, чтобы выяснить обстоятельства их трагической гибели и наказать виновных, для того, чтобы отвести от себя ответственность и скрыть свое бессилие, для того, чтобы успокоить родных погибших их удостоили звания героев. Возможно, что именно эти первые нераскрытые убийства стали традицией для дальнейших нераскрытых убийств, вплоть до жертв 1 марта 2008 года. Возможно, неслучайно первый президент РА, удостоивший Витю и Гехазника звания Национального героя, предложил удостоить этого звания и жертв 1 марта, будучи уверенным, что и в случае своего прихода к власти это преступление не будет раскрыто, поскольку силовая система является опорой государства, ее нельзя обижать.

Карен Демирчян: почему не Антон Кочинян или Яков Зарубян, может из-за качественного строительства Гюмри? Или же, почему Вазген Саргсян, который ушел из-за своих провалов в должности министра обороны в 1992г. и снова был назначен в 1995-м, после перемирия 1994 г. и остался министром до 1999г.? В 1995-1999гг. в мирных условиях у нас было очень много жертв – сотни погибших. Причина, на мой взгляд, более чем понятна – второй президент РА для того, чтобы отвлечь от себя подозрения в террористическом акте 27 октября 1999г, Карену Демирчяну и Вазгену Саргсяну посмертно присудил звание Национальных героев, но все равно, подозрения остались.

Эдуардо Эрнекян – аргентинский бизнесмен армянского происхождения, владелец ереванского аэропорта, получающий сверхприбыль от его деятельности, поскольку в Армении самые высокие цены на обслуживание, очень высокие цены на билеты из Еревана.

И наконец, Ованнес Чекиджян: помню, Армянская Государственная Академическая, так называемая, капелла в 1986-м или 87-м с гастролями была в Ленинграде. Вместе со своими знакомыми – деятелями искусства мы пошли на этот концерт. В первой части концерта звучали армянские песни, во второй – русские и западноевропейские. В первой части все песни начинались и заканчивались одинаково, трудно было понять, какая из мелодий Комитаса была искажена. Во второй части как минимум было понятно, что они поют. После концерта мои знакомые спросили меня, какое у меня впечатление от концерта, я ответил, что вторая часть мне понравилась больше… они удивились, сказали, что вторая часть была просто невыносимой, и им показалось, что возможно, первая часть была более удачной. А что стало с деньгами, выделенными капелле?

В остальных случаях действуют только принципы лояльности президенту. Учитывая то, как в Армении разные бывшие оппозиционные деятели, по указу того же президента, назначаются послами в разных странах, по той же логике, распределяются награды за услуги перед родиной, а на самом деле — за заслуги перед президентом. Будучи подданным президента ты можешь без службы в армии получать военные награды. Награды могут быть и авансом, например, чтобы в общественных местах негативно не отзываться о президенте. Не мог же Доставщик еды, хотя бы посмертно, получить награду?

В отличие от французского короля Людовика 14, который говорил – Государство это я, в Армении действует более усовершенствованный лозунг президента РА – Родина это я, и на самом деле за заслуги перед президентом многие удостаиваются награды за заслуги перед родиной.

Вот кто последние лауреаты. Комментарии излишни… Конечно, имеющие гражданскую позицию Армен Мовсесян за песню «Я принес хлеба» и Нарине Тухикян за выставку «Помутнение» наград не удостоятся. Однажды такая ошибка уже была сделана, когда, если не ошибаюсь, ордена Месропа Маштоца удостоилась Сильва Капутикян. В 2004 году после устроенного внутренними войсками разгона оппозиции и применения силы поэтесса вернула награду.

Полагаю, в условиях системы, которую мы создали или смирились с ней, бессмысленны все обсуждения о том, кто достоин или кто недостоин данных наград. Некоторые из оппонентов, если бы у них были те же полномочия, возможно вместо Арменчика удостоили бы звания заслуженного артиста Спитакци Айко, Боку или Карена Боксяна (не знаю, может их уже удостоили этой чести), как говорится, это дело вкуса.

Аветик ИШХАНЯН

П.С. Скоро эти полномочия де-юре будут переданы избранному НС президенту, однако, де-факто, останутся в руках имеющего в НС сокрушительное большинство РПА, вернее – ее Предводителя, то есть того же лица.

Газета «Аравот»

10.01.2018г