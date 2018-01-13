Рубен Айрапетян: «Не вижу того человека, который в данный момент может что-то добавить к созданному мной, или хотя бы не развалить»

Президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян вчера пригласил представителей средств информации в Технический центр ФФА (Академия футбола) для ответа на все интересующие журналистов и общественность вопросы, вокруг которых в последнее время распространяются разные кривотолки.

Один из первых вопросов касался заявления, сделанного Рубеном Айрапетяном на встрече с клубом «Red Eagles», что если сборная Армении не попадет в финал первенства мира, он подаст в отставку.

«Сразу же разочарую всех тех, кто думает и ждет моей отставки. Я не собираюсь подавать в отставку. Взгляните, в каких условиях велись эти разговоры. Это было во время дружеских бесед. Скажу, что у меня есть программы, которые я выполнял и выполняю очень хорошо и не вижу того человека, который в данный момент может что-то добавить к созданному мной или хотя бы не развалить. Может быть, во время выборов, до которых остался год, придет такой человек, предложит свои программы и его изберут. Вы кого-либо видите? Я вижу … себя», – заявил президент ФФА.