Олигархи из России пытаются избежать внесения в «черный список» США: Bloomberg

Радио Азатутюн. Казначейство США завершает работу над первым официальным «списком олигархов», близких к правительству Владимира Путина. Список содержит информацию о действиях богатейших россиян, направленных на защиту своих ценностей и репутаций.

Некоторые из потенциальных участников списка, опасающиеся включения в список, провели стресс-тесты своих инвестиций, сообщает агентство Bloomberg (Блумберг) со ссылкой на свои осведомленные источники. Другие занимаются ликвидацией своих активов, следуя советам своих американских консультантов.

Российские бизнесмены уже обращались к бывшим сотрудникам казначейства и Государственного департамента, имеющим опыт работы с антироссийскими санкциями, – с просьбой помочь не включать их имена в список. Об этом рассказал Дэн Фрайд, ранее работавший в Госдепартаменте. По его словам, он отказал просителям. Другой источник сообщил, что другие бизнесмены направляли в Вашингтон доверительные бумаги в попытке избежать разоблачений.

Создаваемый список может оказаться приравненных к «черному списку» российской элиты. Работа над этим документом предусмотрена законом, подписанным президентом Дональдом Трампом в августе прошлого года. Список был задуман как порицание Кремлю за его вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Закон, одобренный как республиканцами, так и демократами, отпускал федеральному казначейству, Государственному департаменту и спецслужбам 180 дней на идентификацию лиц по признакам (цитата) «их близости к российскому режиму и стоимости принадлежащего им имущества».

180-дневный срок истекает 29 января, отмечает агентство Bloomberg.

Фото — Радио Азатутюн