Сельскохозяйственный год находится под угрозой: «Паст»

Сельскохозяйственный год находится под угрозой. Такие прогнозы дают фермеры, потенциальные потери урожая обусловлены теплой и в основном без осадков погодой. Особенно неблагоприятны такие погодные условия для фруктовых деревьев. По мнению специалистов, возможно, что на деревьях начнут преждевременно распускаться почки, в результате чего увеличится риск их обморожения. Тем не менее, теплая зима по сердцу владельцам тепличных хозяйств. Погода позволяет фермерам экономично расходовать газ. Житель общины Даракерт в Араратской области Армен Симонян, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сжег для отопления теплиц на 30% меньше газа.

«В настоящий момент доходность от тепличных хозяйств реальна, мы получим высокие урожаи, если теплую погоду не сменят пасмурные и облачные дни», – отметил в беседе с нами сельский житель. По его словам, экономия топлива приведет также к снижению цен урожая. Из-за благоприятной погоды цена на урожай в этом сезоне будет ниже на 100-200 драмов. «Произойдет удешевление. Ранней весной цена на картофель не будет начинаться с 1000 драмов, а с 300-400, и то же самое касается других культур, которые выращиваются в теплицах. Мы народ, довольствующийся малым, нам огромная прибыль не нужна, пусть прибыль составит 5%, этого нам достаточно», – отметил он.