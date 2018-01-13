Цены пошли в наступление: ситуация на общественном фронте: «Жаманак»

Предположим, что не было роста цен или правительство для смягчения роста цен предпринимает меры, и цены на некоторые товары снизились, увеличились некоторые социальные субсидии, субсидируются и так далее. Опять-таки давайте оставим в стороне равноценность и перспективность таких методов. В конце концов, рост цен ли является основным экономическим и ключевым вопросом в Армении, гвоздем социально-экономических реалий, или все же то, перспектива экономического развития для армянского общества остается ограниченной и неопределенной?

В конце концов, даже если цены не растут, но не увеличиваются также экономические возможности, доходы, рабочие места, привлекательность бизнес-среды, конкуренция, то даже такие низкие цены, если не сегодня, то завтра станут проблемой. А значит, более глубокая проблема заключается в том, что внимание армянского общества будет сконцентрировано и организовано именно в этом направлении. И соответственно, в этом направлении будет организован влиятельный политический процесс, который поставит правительство перед необходимостью искать не краткосрочные, так сказать, популистские решения, а продиктует необходимость в шагах такой экономической политики, которая создаст для общественности уже долгосрочные и устойчивые возможности.

Экономические проблемы должны быть на переднем крае общественно-политической повестки дня, однако важно, так сказать, с какой насыщенностью и подготовленностью, то есть насколько они должны быть действенны и устойчивы в плане перспективы, чтобы правительство и власти не имели возможности выиграть время благодаря пропагандистскому эффекту и были вынуждены принять коренные меры.

Муса МИКАЕЛЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»