В Арцахе выросли цены на бензин и дизтопливо: Арцахпресс

В Арцахе выросли цены на бензин и дизельное топливо. Об этом агентству «Арцахпресс» сообщил начальник отдела защиты экономической конкуренции Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Сергей Григорян , отметив , что , в частности,стоимость бензина марки «Премиум» поднялась до 470 драмов вместо прежних 450 драмов ,«Регуляр» — 450 /вместо 430 драмов/, а дизельного топлива — 460 драмов /вместо 400 драмов/.

По словам С .Григоряна, рост цен обусловлен изменением Налогового кодекса Республики Армения. «В соответствии с поручением председателя Комиссии мы проводим постоянные ежедневные исследования.

По итогам наших исследований не было зарегистрировано существенных ценовых изменений по части других товаров.Деятельность действующих на рынках хозяйствующих субъектов,имеющих преобладающие позиции , в частности, их ценовая политика, всегда находится в сфере нашего внимания.

По результатам исследований на данный момент злоупотреблений нет», — добавил С .Григорян. Говоря о предстоящих подорожаниях, С .Григорян отметил, что повышение цен возможно только на те товары, которые импортируются из третьей страны, не входящей ,причём, в ЕАЭС. «Вместе с тем, изменения размеров таможенных пошлин, которые могут повлиять на отпускные цены определённых товаров, незначительны — 1-4 процента.

Мы будем продолжать следить за тем,чтобы на товарном рынке , где есть доминирующие хозяйствующие субъекты,ценовая политика велась соразмерно с изменениями экономических условий.

Если выяснится, что какой-либо хозяйствующий субъект необоснованно повысил цены , Комиссия подвергнет последний ответственности по всей строгости закона», — пояснил С. Григорян.