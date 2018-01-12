Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 21:50 | Январь 12 2018
21:50 | Январь 12 2018

Эстония первой ратифицировала соглашение Армения-ЕС

Эстония первой ратифицировала соглашение Армения-ЕС

Эстония ратифицировала подписанное между Европейским Союзом и Арменией Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, таким образом, став первым из 28 государств-членов ЕС, которое одобрило данный документ. Об этом Радио Азатутюн сообщили в департаменте прессы, информации и по связям с общественностью МИД Армении.

Согласно МИД Армении, из Таллинна был получен соответствующий официальный документ, согласно которому Эстония завершила все необходимые процедуры для вступления в силу подписанного между ЕС и Арменией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Документ, напомним, был подписан в Брюсселе 24 ноября прошлого года на полях саммита Восточного партнерства ЕС. Для вступления соглашения в силу необходимо, чтобы оно было ратифицировано Арменией и всеми 28 государствами-членами ЕС.

Ранее на этой неделе председатель постоянной комиссии НС по внешним отношениям Армен Ашотян заявил Радио Азатутюн, что парламент Армении может ратифицировать соглашение с ЕС до конца марта.

Правительство Армении утвердило документ в конце прошлого года. В ближайшее время, когда Конституционный суд также даст положительное заключение, он будет направлен в Национальное собрание в качестве законопроекта.

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Рубрики: Европа, Международные, Политика

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