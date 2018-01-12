В черный список США будут включены также дочерние предприятия Газпрома и Роснефти: российский политик

Как передает телеканал «Дождь», российский политик Олег Митволь утверждает, что в его распоряжении есть список фигурантов — физических и юридических лиц — так называемого «кремлевского доклада»: высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству России, которые могут попасть под санкции США. О его существовании ранее сообщил «Коммерсантъ». Составления списка требует прошлогодний закон «О противодействии противникам США посредством санкций».

Митволь в разговоре с Дождем утверждает, что список предоставил его источник во внешнеполитических кругах. Митволь отметил, что обеспокоен ситуацией, поскольку является вкладчиком Сбербанка, а он попал в список. Теперь банку могут закрыть возможность заимствования, переводы денег или обслуживание карт, пересказывает Митволь слова своего источника. Но для этого требуется решение американского казначейства.

При этом Митволь подчеркивает, что этот вариант списка неокончательный, он был составлен неделю назад. В будущем он может быть расширен. Этот список совпадает с предыдущим санкционным списком, принятым в США. В отношении указанных там людей и компаний уже введены ограничения. Будут ли введены дополнительные санкции против кого-либо из этого списка, неизвестно.

В сентябре Bloomberg писал, что под новыми санкциями США могут оказаться российские банки, которые участвуют в оборонных проектах, в частности, Сбербанк и ВТБ. Ограничения, по информации источников агентства, могут коснуться операций банков с иностранной валютой и счетов в зарубежных финансовых учреждениях.

В опубликованном Митволем списке также не указаны шесть человек и пять ведомств, в том числе Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ), против которых были введены санкции в декабре 2016 года в связи с хакерскими атаками.

Всего в предоставленном Митволем списке 568 лиц, значительную часть из них занимают крупные банки и их дочерние предприятия. Это ВТБ, Сбербанк, Банк Москвы, Внешэкономбанк, Россельхозбанк, Росэксимбанк, «Глобэкс», Проминвестбанк и многие другие.

Также в списке много государственных нефтегазовых компаний, в том числе дочерние предприятия «Роснефти» и «Газпрома». Есть и компании, связанные с промышленностью и обороной, в том числе «Росборонэкспорт» и концерны «Авиаприборостроение» и «Орион». Есть и частные компании: «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова и дочерние предприятия «Новатэка» Леонида Михельсона. Также в предоставленном Митволем списке есть «Частная военная компания Вагнера».

В списке много людей, которые ранее уже попадали под санкции США, а также тех, кто связан с конфликтом на Украине и присоединением Крыма. Речь идет о бывшем президенте Украины Викторе Януковиче, его сыне Александре и бывшем премьер-министре Украины Николае Азарове. Также в список попал Виктор Медведчук, лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа».

Среди физических лиц много тех, кого ранее связывали с Владимиром Путиным. Например, Петр Колбин, которого Дождь ранее называл давним другом Владимира Путина. Также там представлены Ротенберги — Аркадий, Борис и Роман — и Ковальчуки — Кирилл и Юрий.

В списке много чиновников — вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Дмитрий Козак, советник президента Сергей Глазьев. Также в список попали члены российского парламента: спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, депутат Наталья Поклонская.