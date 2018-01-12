«Не азербайджанская делегация решает – оставлять или не оставлять этот вопрос в повестке»: Арпине Ованнисян

Азербайджан продолжает прилагать усилия по переносу Карабахского урегулирования из формата Минской группы ОБСЕ в другие плоскости. Например, руководитель азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самад Сеидов дал интервью, в котором отметил, что в ходе зимней сессии ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге 22-26 января, тема карабахского конфликта будет включена в повестку ПАСЕ.

Согласно Сеидову, этому не помешает даже замена троих членов азербайджанской делегации в начале января.

Aravot.am поинтересовался у руководителя армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян, не являются ли основанием для тревоги заявления Самада Сеидова? Госпожа Ованнисян ответила: «Для азербайджанской делегации этот вопрос всегда находится в повестке: они выступают с несправедливыми обвинениями, используют любой удобный и неудобный повод для спекуляции этим вопросом и предъявления обвинений в адрес властей Армении. Так что, Самад Сеидов в этом плане ничего нового не сказал. Что касается мандата ПАСЕ, то не азербайджанская делегация решает, оставлять или не оставлять этот вопрос в повестке. Мы по разным поводам повторяли, что Парламентская Ассамблея вообще не имеет мандата в вопросе урегулирования конфликтов. Жаль, что руководитель азербайджанской делегации до сих пор не понимает и не хочет признавать это».

По словам Арпине Ованнисян, главу азербайджанской делегации больше должны волновать авторитет и рейтинг собственной делегации и страны не только в Ассамблее, но и везде, в связи с коррупционными скандалами, а не пытаться любой ценой, даже становясь посмешищем, вносить вопрос урегулировании конфликта в повестку таких структур, у которых нет мандата на участие».

Члены азербайджанской делегации коснулись также предстоящего визита президента Армении Сержа Саргсяна в Страсбург 24 января и его выступления в ПАСЕ. В частности, член азербайджанской делегации в ПАСЕ Ганира Пашаева заявила: «Если президент Армении в своем выступлении вновь выступит с обвинениями в адрес Азербайджана, то наша делегация даст достойный ответ на это».

На вопрос, возможно ли обострения в день визита Сержа Саргсяна, Арпине Ованнисян ответила: «Со стороны азербайджанской стороны можно ожидать всего. Подождем, увидим».