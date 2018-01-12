Давид Торосян в этом году будет продвигать молодых боксеров

Сборная Армении по боксу вчера отправилась в Цахкадзор на учебно-тренировочные сборы, где останется до 23 января. Главный тренер Давид Торосян вызвал на сборы 22 боксеров.

«Год только начинается. На первом сборе акцент, как всегда, будет поставлен на физическую подготовку. Работаем в расширенном составе. Каждому предоставляем возможность проявить свои лучшие стороны. В этом году мировые и европейские чемпионаты для взрослых проводиться не будут. Мы должны изучить календарь международной федерации (АIBA), и тогда решим, в каких будем выступать турнирах.

Главный старт спортивного сезона 2018 года – это, пожалуй, первенства Европы боксеров до 18 и 22 лет, и поэтому в центре нашего внимания будет молодежь, и мы постараемся, чтобы их подготовленность к ответственным турнирам была на должном уровне», – отметил Давид Торосян.