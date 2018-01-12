Глава КГД Вардан Арутюнян доложил Сержу Саргсяну о реформах в системе, выполнении плана налоговых поступлений в 2017 году и приоритетах текущего года

В ходе рабочей встречи с Президентом Республики председатель Комитета государственных доходов при правительстве Вардан Арутюнян 11 января доложил о реформах, реализованных в системе в 2017 году параллельно с выполнением плана государственных доходов, которые направлены как на повышение соотношения налоги/ВВП, так и на улучшение делового климата, создание благоприятных условий для инвестиций, увеличение прозрачности.

Председатель КГД представил также приоритеты деятельности комитета в 2018 году, работы, намеченные в связи с регулировками вступившего в силу с начала года нового Налогового кодекса, и ожидаемые результаты.

Вардан Арутюнян доложил, что с целью обеспечения адресности проверок пересмотрены рисковые критерии, более того, на 25% сокращено число тематических проверок. По словам председателя КГД, благодаря работе мониторингового центра, текущий инспекционный контроль в отношении деятельности налогоплательщиков перемещён на электронную площадку.

Руководитель Комитета сообщил Президенту, что в результате проведённых в течение 2017 года 3117 оперативно-следственных мероприятий выявлены суммы в размере 3 млрд драмов, которые должны быть дополнительно выплачены в бюджет, а по завершённым в 2017 году уголовным делам в государственный бюджет выплачено недостачи в размере 8,5 млрд драмов, по сравнению с 4,6 драмов прошлого года, или более 85,3%.

Из реформ законодательного поля председатель КГЕ выделил инициативу освобождения от НДС ввоза машин, механизмов и сырья производственного значения. Вардан Арутюнян подчеркнул, что 2000 самозанятых лиц освобождены от налогов, а по законам, предусматривающим налоговую амнистию, налогоплательщики освобождены от штрафов и пени, в случае самостоятельного уточнения расчётов. По заверению руководителя Комитета, на основании заявок до 20 млн драмов экспортёрам возвращены суммы НДС всего в течение четырёх дней и без расследования.

Вардан Арутюнян доложил Президенту также о результатах работ по развитию возможностей систем электронного управления, подчеркнув, что в течение 2017 года порядка 97% налогоплательщиков представили расчёты налоговым органам в электронной форме. Кроме того, создана возможность онлайн рассмотрения налоговых обязательств. Руководитель комитета представил, что уже задействована система единого казначейского счёта, а благодаря системам разработки ввозных таможенных сертификатов и электронного декларирования товара таможенное оформление производится с применением современных информационных технологий.

В ходе доклада руководитель комитета коснулся также новой структуры КГД, отметив, что налоговые инспекции и таможни распущены, а сформированные вместо них управления включены в структуру аппарата Комитета.

Касаясь намеченных на 2018 год программ, Вардан Арутюнян констатировал расширение деятельности мониторингового центра, цель которого, согласно руководителю Комитета, сделать проверки более адресными. Председатель Комитета государственных доходов доложил также о внедрении процедуры «синий коридор», в результате чего контроль может осуществляться после отпуска товара. Вардан Арутюнян заверил, что налогоплательщик из офиса посредством интернета получит возможность предоставлять таможенные декларации. Доклад председателя КГД включал также меры по совершенствованию системы внутренней безопасности и противодействию коррупциии.

В ходе рабочей встречи представлен также ход программы модернизации пограничного контрольно-пропускного пункта Мегри.

Президент Республики поручил продолжать работы по обеспечению предусмотренных бюджетом поступлений, не препятствуя нормальной деятельности хозяйствующих субъектов. В основном сконцентрироваться на проверках документации, для выявления рискованных хозяйственников. Продолжать повышение степени прозрачности деятельности налоговых и таможенных органов, обращать особое внимание на упрощение процесса подачи таможенных деклараций, сокращение временных затрат. В возможно короткие сроки задействовать электронную систему, которая даст возможность осуществлять подачу таможенных деклараций в электронной форме, доводя до минимума контакты между хозяйствующими субъектами и таможенными органами.

Президент поручил также обеспечить реализацию программы модернизации и перестройки пограничного контрольно-пограничного пункта Мегри, таким образом, доведя до завершения работы по модернизации и переоснащению государственных пограничных КПП Армении. Комитету государственных доходов поручено также продолжать целевые работы в направлении улучшения оценок, которые налоговым и таможенным процедурам дают различные рейтинги международных организаций.

Пресс-служба Президента Армении