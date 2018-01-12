Наира Зограбян не понимает РПА

Для председателя парламентской комиссии по европейской интеграции, депутата фракции «Царукян» Наиры Зограбян совершенно непонятно, почему заявление с осуждением геноцида езидов в парламенте предыдущего созыва «переходило от заседания к заседанию, но так и не было принято, хотя в нем и содержались необходимые и жесткие акценты».

Как мы уже сообщали, вчера Комиссия НС РА по внешним отношениям одобрила проект документа, осуждающего геноцид езидов в Северном Ираке в 2014 году. Обсуждения были бурными. «Если парламентское большинство считает сферу своей монополией, мы проблем не видим», – высказала свое возмущение Наира Зограбян.

Член комиссии, республиканец Самвел Фарманян посоветовал фракции «Царукян», говоря о проблеме, представлять полную ссылку. Он напомнил, что ранее проект аналогичного содержания предложила и представитель фракции «Наследие» Заруи Постанджян. Проект в тот момент и в том виде не мог быть принят, так как в историографических фактах царила неразбериха, ни одному парламенту любой страны принятие такого заявление не сделало бы чести.

По словам Самвела Фарманяна, Республика Армения имеет научно-исторические, моральные и политические обязательства выступать с позиций активной борьбы, как народ, переживший геноцид. Проект, разработанный соратниками по партии, Фарманян считает сбалансированным.

Этот вопрос обсуждался и в Комиссии НС РА по вопросам европейской интеграции, так как заявление перекликается и с соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН. Комиссия по евроинтеграции тоже является ведущей комиссией.

Эта комиссия также единогласно одобрила предложенный проект.