В «черный список» Белого дома войдут 300 приближенных к Путину россиян: «Коммерсантъ»

Администрация США готовится представить Конгрессу так называемый кремлевский доклад — список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству. Этого требует прошлогодний закон «О противодействии противникам США посредством санкций». Детали доклада пока не разглашаются, но, по словам источников издания “КоммерсантЪ” в Вашингтоне, его фигурантами могут стать более 50 человек, а с членами семей — до 300. При этом в Демократической партии опасаются, что Белый дом не станет применять к россиянам чувствительных рестриктивных мер.

В связи с этим конгрессмены, желающие подтолкнуть президента Дональда Трампа к более жестким действиям, опубликовали 200-страничный доклад об «асимметричных атаках» Кремля на демократию и их последствиях для США. Его главная идея — создание нового глобального фронта против Москвы с подключением европейских союзников.

Согласно подписанному президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), не позже чем 29 января 2018 года Министерство финансов должно представить Конгрессу подробный отчет о том, каких высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов можно считать приближенными к власти (так называемый кремлевский доклад).

Составление «кремлевского доклада» — лишь одна из дополнительных рестриктивных мер в отношении России, предусмотренных CAATSA. Напомним, этот закон был инициирован Конгрессом в том числе как ответ на якобы имевшее место вмешательство российских властей в президентские выборы в США. Вопреки консолидированному мнению американских законодателей и спецслужб, обвиняющих Москву в стремлении нанести урон демократии в США, Дональд Трамп не раз говорил, что сомневается в виновности российских властей. Он раскритиковал CAATSA за то, что закон ограничивает его пространство для маневров во внешней политике — в том числе и на российском направлении, однако в итоге все же подписал его.

Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Ольсен в ответ на вопрос “Ъ”, когда будет представлен «кремлевский доклад», прислала ссылку на CAATSA. Источник же “Ъ”, близкий к Госдепу США, заверил, что документ подготовят «в срок».

Кроме того, демократы в последнее время все чаще говорят о том, что члены Республиканской партии не заинтересованы в расследовании возможного сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлем.

Чтобы привлечь общественное мнение на свою сторону, американские сенаторы-демократы обнародовали 200-страничный доклад «Путинская асимметричная атака на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США» (Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for US National Security).

Цель доклада сформулировал в обращении к коллегам-конгрессменам член сенатского комитета по международным делам демократ Бенджамин Кардин. Господину Кардину, который в июле прошлого года сыграл активную роль в продвижении в Конгрессе законопроекта CAATSA, также принадлежит опубликованное в виде приложения к докладу письмо к европейским послам, призывающее государства ЕС к совместным действиям по противостоянию «российской угрозе».

Выступающий за продолжение расследования предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, сенатор Кардин на сей раз подчеркнуто не делает акцент на истории контактов команды Дональда Трампа с Кремлем. Он призывает рассматривать российскую угрозу именно как долгосрочный фактор дестабилизации, возникший задолго до нынешнего кризиса в российско-американских отношениях: сразу после того, как в 1999 году новым российским лидером стал сменивший Бориса Ельцина Владимир Путин.

Понятие «российская угроза» на нынешнем этапе один из наиболее непримиримых критиков Москвы в Конгрессе США расшифровывает так: «Путинский Кремль использует арсенал асимметричных средств, которые включают в себя военные вторжения, кибератаки, дезинформацию, поддержку маргинальных политических групп, превращение энергетических ресурсов в средства ведения войн, организованную преступность и коррупцию». «С течением времени Кремль усовершенствовал свои инструменты, и его атаки стали более интенсивными и масштабными. Если США не смогут вовремя отреагировать на эту комплексную растущую угрозу, режим в Москве будет действовать еще более беззастенчиво. Он будет продолжать развивать и совершенствовать свой арсенал против демократий по всему миру, в том числе против Соединенных Штатов во время выборов 2018 и 2020 годов»,— предупреждает Бенджамин Кардин. И добавляет: «Никогда раньше в американской истории еще не было ситуации, когда столь очевидная угроза национальной безопасности столь очевидно игнорировалась бы президентом США».

Якобы имевшее место вмешательство российских властей в американские выборы в докладе ставится в один ряд с нападением на Перл-Харбор и терактами 11 сентября.

Придя к выводу о том, что 45-й президент США Дональд Трамп не оказывает должного противодействия Москве, «почти не упоминая угрозу, исходящую от продолжающихся атак господина Путина на демократические правительства и институты», авторы доклада призывают членов Конгресса США — как демократов, так и республиканцев — объединить усилия, следуя «давней традиции противостояния российской агрессии». При этом они призывают к активным действиям и самого Дональда Трампа.

Издание отмечает, что Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информагентств назвал «полной чушью и бредом» утверждения о том, что Москва вмешивалась в выборы в США. «Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было»,— заверил он.

При этом президент РФ подчеркнул, что «если уж они (американцы.— “Ъ”) сами везде свой нос суют, то они должны быть готовы к тому, что должны быть в состоянии отвечать на определенные вызовы».

После чего добавил: «Прошу, чтобы меня никто не понимал так, что мы куда-то вмешиваемся. Мы не собираемся вмешиваться».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков же, комментируя доклад сенаторов-демократов, сказал, что содержащиеся в нем обвинения в адрес Москвы «вредят не только двусторонним отношениям»: «Они вредят самим США, потому что, когда это становится навязчивой идеей, это не создает комфортных условий для нормального развития и жизни».

