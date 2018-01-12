Обвиняемый в гибели двоих полицейских в ДТП Саргис Варданян решением суда арестован

Саргис Варданян, известный как «сын Чвчв Аро», 11 января решением суда взят под арест. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Сона Трузян.

25-летний Варданян​ обвиняется по части 3 статьи 242 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек) и по статье 244 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) Уголовного кодекса Армении.

Напомним, в ночь на 8 января в ходе несения службы в результате автоаварии погибли двое полицейских — Арег Давтян и Хачик Гаспарян.

Согласно предварительным данным Следственного комитета, участник трагического ДТП, находившийся за рулем автомобиля BMW X6 Саргис Варданян, превысив скорость, столкнулся с полицейским автомобилем. У него также не было водительских прав.

Примечательно, что после автоаварии Следственный комитет объявил в розыск брата Саргиса – Сержа Варданяна, которому, согласно полиции, еще в прошлом году были предъявлены обвинения по статьям о грабеже и хулиганстве, однако решением следователя он оба раза был освобожден под подписку о невыезде. И лишь после того, как в ДТП с участием брата погибли двое полицейских, Следственный комитет решил разыскать Сержа Варданяна.

После трагического ДТП, когда в обществе вновь стали говорить о царящей в стране атмосфере безнаказанности, полиция, по сути, перевела стрелки на Следственный комитет. И заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян, и начальник управления информации и по связям с общественностью Полиции Армении Ашот Агаронян в беседе с Радио Азатутюн четко заявили, что полиция всегда выполняла свои функции и наказывала лиц, совершивших правонарушения, а как они потом оказывались на свободе, нужно выяснять в другом ведомстве.

Отметим, что арестовывать или освобождать из-под ареста правомочен Следственный комитет.

«Следственный комитет должен выступить с разъяснением»

Следственный комитет не выступил с разъяснением. Между тем, бывший генеральный прокурор Армении Геворг Костанян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что Следственный комитет должен выступить с разъяснением.

Радио Азатутюн: — Господин Костанян, если ты предъявил лицу обвинение в двух преступлениях — грабеж и хулиганство, и он находится на свободе. Если ты считаешь, что твое решение об освобождении под подписку о невыезде законно, почему вдруг ты решаешь объявить его в розыск, когда в ДТП с участием его брата погибли два человека.

Геворг Костанян: — Я не могу комментировать.

Радио Азатутюн: — Должен ли Следственный комитет дать четкое разъяснение?

Геворг Костанян: — Думаю, да.