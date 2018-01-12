Малый бизнес в Армении: есть улучшения в деловой среде, но ключевые проблемы остались — EU NEIGHBOURS

B Армении улучшилась политика поддержки развития малых и средних предприятий (МСП), но ключевые проблемы остались и они создают препятствия для развития и интернационализации МСП, говорится в отчете, созданном при поддержке ЕС, «Мониторинг реформ политики МСП в Армении», который был подготовлен по инициативе EU4Business.

В отчете основное внимание уделяется двум соответствующим областям для интернационализации МСП: подключение армянских МСП к глобальным цепочкам создания стоимости в агропромышленном секторе и увязка МСП с многонациональными предприятиями в секторе строительных материалов.

В докладе говорится, что с 2014 года общая стоимость экспорта армянских товаров растет примерно на 15% в год, но уровень экспорта по-прежнему отстает от среднего по региону для стран Восточного партнерства (ВП). «Производство и переработка высокоценных продуктов поможет диверсифицировать экспортную корзину Армении и поможет местным компаниям продвигаться в глобальных цепочках создания стоимости», — рекомендуется в докладе.

Отчет, подготовленный Организацией экономического сотрудничества и развития, является частью программы «Поддержка реформ, направленных на повышение конкурентоспособности МСП в странах Восточного партнерства». Программа финансируется ЕС в рамках инициативы EU4Business.

Пресс-релиз