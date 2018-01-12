Подорожание платы в маршрутных такси Ереван-Раздан – «в рамках закона»: министр

С 4-го января проезд в маршрутных такси Ереван-Раздан подорожал на 100 драмов. Ранее обслуживающая этот маршрут компания «Вил лайн» установила таксу за проезд в размере 400 драмов за одного пассажира, сейчас за проезд надо платить 500 драмов.

Сегодня после заседания правительства министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян сказал, что компания «Вил лайн» в свое время выиграла тендер с таксой в 500 драмов: «Она за свой счет в течение времени снизила плату за проезд. Сейчас подняв ее до 500 драмов, не нарушила никакого закона».

Мартиросян сказал, что состоялась встреча с руководителем компании, в ближайшем будущем по поводу подорожания будет дано разъяснение.

Подробности – в видеоматериале: