Комиссия парламента Армении одобрила одобрила проект заявления об осуждении геноцида езидов в Ираке

На заседании Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям сегодня на обсуждение был вынесен проект заявления об осуждении геноцидальных действий террористических группировок в отношении представителей езидского народа на находящихся под контролем боевиков территориях Ирака. Об этом передает издание Panorama.am.

«По моему глубокому убеждению, переживший геноцид армянский народ не мог оставить без внимания такие направленные против человечества действия», – отметил основной докладчик, депутат Национального Собрания Армении, представитель езидской общины Рустам Махмудян.

По его словам, есть множество доказательств совершения данного преступления. В частности, 3 августа 2014 года в Синджаре (район на севере Ирака близ границы с Сирией) свыше 800 езидов были убиты террористами, 5000 женщин и девочек были взяты в плен, подверглись сексуальной эксплуатации.

Руководитель фракции АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян поинтересовался, насколько целесообразно применять термин «геноцидальные действия».

«Создается впечатление, что речь идет не о геноциде, а о действиях, содержащих элементы геноцида. Если мы хотим осудить геноцид против езидов, будет правильнее использовать термин „геноцид” », – отметил он.

«Вопрос в следующем: термин „геноцид” можно применять в случае, когда он был совершен со стороны государства. В данном случае речь о действиях террористических группировок», – пояснил председатель комиссии Армен Ашотян.

Проект заявления, авторами которого являются депутаты Ваграм Багдасарян, Рустам Махмудян и Армен Ашотян, был одобрен постоянной комиссией и будет включен в повестку дня заседаний парламента РА.

Фото — Арменпресс