Британия, Франция и Германия призвали США сохранить ядерное соглашение с Ираном

Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным призывом к США с целью защиты ядерного соглашения с Ираном.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Накануне объявления президентом США решения относительно того, вводить ли новые «нефтяные санкции», которые были сняты в рамках данного соглашения, министры иностранных дел трех европейских государств и верховный представитель ЕС по внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини сделали свое заявление после встречи в Брюсселе.

Европейские страны заявляют, что Тегеран имеет право получить выгоду от снятия санкций, которые привязаны к соглашению.

«Соглашение имеет важное значение, ему нет альтернативы», — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан журналистам.

«Мы не скрываем наше несогласие по другим вопросам (с Ираном)», — добавил он.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, выступая перед встречей со своими коллегами заявил, что США правы, когда заявляют об озабоченности стратегией Ирана на Ближнем Востоке.

Однако, он добавил, что надо разделять две вещи друг от друга: важность сохранения ядерного соглашения с Ираном и понимание сложной роли, которую эта страна имеет в регионе.

Напомним, ядерное соглашение было подписано в 2015 году «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ) и Ираном.

Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

США подозревают Иран в нарушении этого соглашения, результатом чего стало принятие новых санкций. Эти шаги Тегеран уже обжаловал в Совете безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что США выйдут из международного ядерного соглашения с Ираном.

Фото — Голос Америки