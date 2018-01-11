США направят в Европу танковую бригаду летом 2018г

США направят в Европу танковую бригаду в рамках ротации своих сил в Европе. Об этом говорится в заявлении на сайте Армии США, передает Европейская правда.

В Европу летом 2018 года отправят 1-ю танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Форт-Худ в Техасе, в рамках очередной ротации сил операции Atlantic Resolve.

«Бригада Ironhorse надеется вернуться в Европу, чтобы продолжить работу с нашими партнерами по НАТО и регионам», — сказал полковник Уилсон Резерфорд IV, командующий 1-й танковой бригады.

«Мы — подготовленная боевая бригада, которая полностью готова к проведению полного комплекса операций в поддержку армии США в Европе», — добавил.

Операция Atlantic Resolve была запущена в апреле 2014 года в ответ на агрессивные действия России в Украине. В рамках операции сухопутные силы США принимают участие в многонациональных учениях в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии.

На снимке — бронетехника 1-ой танковой бригады Армии США (фото — из сайта Армии США)