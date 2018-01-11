Шаварш Кочарян: Рубен Татулян «регулировал проблемы» армянской общины Сочи – видео

«Знаете, людей, прежде всего, надо рассмотреть всесторонне, обсудить. Он играет также и положительную роль. В конце концов, в Сочи существует огромная армянская община, возникают проблемы, связанные и с общиной. Ему очень часто удается проблемы… Давайте, отметим это. А что касается советника, то он больше не советник», – сказал в беседе с журналистами в парламенте заместитель министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян в ответ на вопрос Aravot.am о том, как так вышло, что криминальный авторитет стал советником главы МИД Армении.

Напомним, что речь идет об известном криминальном авторитете Рубене Татуляне (Робсон). Напомним также, что он оказался в черном списке США. Во время последнего скандального интервью он заявил, что является советником министр ИД РА, разъезжает в автомобиле с дипломатическими номерами, имеет дипломатический паспорт.

Шаварш Кочарян напоминает, что МИД официально заявил, что он больше не является советником министра, кроме того, он был внештатным советником.

На вопрос корреспондента радиостанции «Свобода», какие советы давал Рубен Татулян Эдварду Налбандяну, будучи советником, заместитель министра ответил, что не знает, его рядом не было. Шаварш Кочарян лично не знаком с Рубеном Татуляном, два раза видел в Москве, не пользовался советами последнего. А также сказал, что, по его мнению, пока что у Рубена Татуляна дипломатический паспорт. Механизм изъятия его нечеткий.