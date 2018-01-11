Официально из Армении человеческие органы не вывозятся: Минздрав – видео

Вчера в Постоянной комиссии НС РА по здравоохранению и социальным вопросам обсуждался вопрос о внесении изменений и дополнений в Закон РА «Об имплантации человеческих органов и/или тканей» и пакет сопутствующих законопроектов.

Изменения в этом законе обусловлены, прежде всего, изменением Конституции. Кроме этого, как представил основной докладчик вопроса, заместитель министра здравоохранения РА Сергей Хачатрян, принятием закона уточняются правовые урегулирования запрета на превращение человеческих органов и тканей в источник дохода. Он отметил подробнее, что проектом предусматривается улучшить процесс донорства, имплантационной медицинской помощи и предоставления услуг, создать дополнительные гарантии с целью обеспечения сохранения здоровья граждан РА, предоставляя последним возможность с целью уточнения их диагноза вывозить кровь и ее компоненты из Армении. А также под угрозой уголовного наказания предполагается исключить проведение экспериментов по евгенике, клонированию человека.

«Евгенические опыты запрещены во всем мире, и установлены определенные меры наказания в смежных законах», – сказал заместитель министра. Этими изменениями, согласно заместителю министра, предусматривается исключить или уменьшить незаконный оборот человеческих органов и тканей, это будет делаться из гуманистических побуждений: «То есть, происходит не купля-продажа, а компенсируется энергетический и биологический расход донора, что исходит из порядка сдачи крови, а также в законе устанавливается размер расходов на транспортировку.

Проектом регулируется также порядок создания службы крови. Заместитель министра отметил, что всегда были проблемы с созданием банка крови. Этими изменениями устанавливается, что все учреждения, которые имеют лицензию, обязаны играть роль в формировании государственного банка. Руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян спросил у заместителя министра, почему в проекте словосочетание «запрещена купля-продажа органов» заменено словосочетанием «запрещено превращение в источник дохода». Он считает, что это меняет «определенный контекст». Оппозиционного депутата также интересовало, какая у нас имеется статистика по транспортировке донорских органов, и не создаем ли для персонала проблем, связанных с сокращением, превращая Национальный центр крови в Национальную систему крови?

Сергей Хачатрян отметил, что с изменением названия функции этой структуры не меняются. Более того, планируется развитие донорской медицины, следовательно, увеличение функций. По поводу имплантации органов Сергей Хачатрян сказал, что официальные данные по экспорту равны нулю, а внутри страны проводится в год 10-15 имплантаций.

Сергей Хачатрян также отметил, что у нас есть проблемы со сбором донорской крови: «Практика показала, что когда есть нужда, наше общество становится в очередь для сдачи крови, а при отсутствии чрезвычайной ситуации у нас со сбором крови имеются проблемы. Наша задача, чтобы применить богатый опыт международной практики здесь для стимулирования донорства крови. Сегодня очень мало безвозмездных доноров – всего 30%, остальные сдают кровь за деньги».

Подробности – в видеоматериале: