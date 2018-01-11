Инициатива «Вон из нашего кармана» — о нарушениях ПДД автомашинами МО, посольств и президентской резиденции: видео

Члены инициативы «Вон из нашего кармана» во время вчерашней пресс-конференции в пресс-клубе «Ноян Тапан» затронули темы аварии с участием Саргиса Варданян – сына «Чвчв Аро», а также разъезжающих по Армении и Еревану и нарушающих правила дорожного движения на автомобилях с фальшивыми и иностранными номерными знаками «привилегированных» водителях.

Арсен Петросян отметил, что особенно безнаказанными себя чувствуют в нашей стране, в частности, автомашины с иностранными номерными знаками. «Если люди чувствуют безнаказанность, становятся неподконтрольными, они даже над собой теряют управление… Мы говорили об этом много раз, предлагали методы, как можно решить вопрос. Я не верю, что они (полиция) не знают, что можно сделать».

Он обратился с призывом к начальнику полиции отозвать и переработать закон: «Мы готовы представить наши предложения, чтобы ликвидировать эту атмосферу вседозволенности и безнаказанности. Мы выращиваем потенциальных убийц в такой атмосфере безнаказанности».

В свою очередь член инициативы Армен Епремян отметил, что в подобной атмосфере безнаказанности продолжают нарушать правила автомашины с красными посольскими номерными знаками, военные транспортные средства, что недопустимо, президентские и машины с голубыми номерными знаками. «Они могут совершать нарушение при движении в колонне при выполнении служебных целей, но при индивидуальном вождении – нет. Вчера я сделал фото машины с транзитными номерами, работающей под такси. Иными словами, автомобиль, не зарегистрированный в Республике Армения, осуществляет экономическую деятельность».

Участники инициативы призывают компетентные органы решить эти вопросы, отмечая, что в конечном итоге мы имеем дело с жизнью и здоровьем нашего населения.