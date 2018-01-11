Агван Варданян: «Больших потрясений социального характера не предвижу» — видео

«Есть проблема, и правительство должно попытаться урегулировать эту проблему», – сказал секретарь фракции АРФД Агван Варданян вчера во время беседы с журналистами в парламенте, отвечая на вопрос Aravot.am о том, как он относится к повышению цен в Армении с первого января, как представитель политической силы, являющейся поборником социалистической идеологии.

Напомним, что с 1-го января подорожали дизельное топливо и сжиженный газ, что вызвало недовольство у водителей. По мнению экономистов, если правительство не применит свои функции, это может привести к цепной реакции подорожаний.

Кроме того, подорожания ожидаются и по новому таможенному законодательству ЕАЭС. Для Армении отменяются льготы на 750 наименований товаров.

Агван Варданян вмешательство представляет так: «Прежде всего, не разрешать, чтобы некоторые хозяйствующие субъекты пытались пользоваться больше того, чем то, что установлено Налоговым Кодексом, и изыскивать дополнительные источники доходов. Насколько я знаю, недовольство в основном в связи с подорожанием сжиженного газа, что обусловлено повышением акциза. Насколько возрос акцизный налог, настолько же прибавили и газозаправочные станции. Я разговаривал с одним, двумя директорами газозаправочных станций, которые увеличили стоимость именно на эту сумму акцизного налога. Проблема, общая социальная проблема, которая связана с экономической политикой».

В любом случае, депутат, представляющий коалицию власти, считает, что в Армении больших социальных потрясений не ожидается.

Подробности – в видеоматериале: