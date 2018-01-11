Армения должна выплатить послу Александру Арзуманяну 2500 евро: очередной вердикт ЕСПЧ против Армении

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес вердикт против Республики Армения. Заявитель – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Королевстве Дания Александр Арзуманян. Он подал иск ЕСПЧ несколько лет назад, до своего назначения послом в 2017 году. Бывший министр иностранных дел и лидер движения «Гражданское неповиновение» Александр Арзуманян обжаловал в ЕСПЧ факт содержания его под стражей по известному делу «об отмывании денег».

Александр Арзуманян был задержан в мае 2007 года по подозрению в легализации незаконного дохода.

Европейский суд удовлетворил иск Александра Арзуманяна против Республики Армения. В частности, ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение статей 5 и 3 Европейской конвенции о правах человека. В решении Европейского суда говорится, что Республика Армения, в течение трех месяцев после вступления решения в силу судебного решения, должна выплатить заявителю, Александру Арзуманяну, 2500 евро, из которых 2000 евро – за моральный ущерб, и 500 в качестве компенсации судебных издержек.