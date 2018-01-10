В какой безвыходной ситуации находится Алиев

Он вынужден представить свой шаг по возвращению за стол переговоров как победу Баку

В карабахском вопросе «международное сообщество и Армения говорят почти на одном языке», подводя итоги года, заявил президент Армении Серж Саргсян, утверждая, что это наилучшим образом выражено в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения — Европейский союз, а также в заявлениях глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и Минского саммита ОДКБ. Напомним, они предлагают три принципа урегулирования конфликта: самоопределение народов, территориальная целостность и неприменение силы.

Серж Саргсян коснулся также своей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Независимо от отсутствия ощутимого прогресса в переговорном процессе, мы можем констатировать, что после почти годового перерыва состоялась женевская встреча президентов Армении и Азербайджана, в результате чего принято совместное заявление и достигнута договоренность относительно ослабления напряженности».

В своем новогоднем послании президент Азербайджана Ильхам Алиев также затронул Арцахский конфликт, подчеркнув, что ключевой темой внешнеполитической повестки Азербайджана продолжает оставаться решение Нагорно-Карабахской проблемы. По его словам, главным результатом 2017 года было то, что «Армения безоговорочно присоединилась к переговорам, несмотря на то, что в прошлом выдвигала предусловия». «Азербайджан не принял ни одно из выдвинутых Арменией предусловий, и переговоры были безоговорочно возобновлены. Я надеюсь, что посредством переговоров мы сумеем достичь урегулирования этой проблемы», – заявил Алиев.

Алиев явно идет на пропагандистские уловки: то, на что он вынужден был согласиться с точки зрения возвращения за стол переговоров, он пытается представить как достижение Азербайджана. И это в том случае, когда после апрельской войны и до сих пор Алиев не согласился выполнить требования посредников, в частности, по внедрению механизмов расследования приграничных инцидентов.

Естественно, Алиеву тяжело констатировать, что на притяжении многих лет ставя под сомнение деятельность Минской Группы ОБСЕ, нарушая достигнутые в ходе переговоров договоренности, он сегодня снова вынужден вернуться за стол переговоров. Можно представить в какой безвыходной ситуации оказался Алиев, если он вынужден вернуться к переговорам и представить свой шаг как победу Азербайджана.

Что касается его слов о том, что «Азербайджан не принял ни одно из выдвинутых Арменией предусловий», то если он имеет в виду требование о применении механизмов расследования приграничных инцидентов, отвергнутое азербайджанской стороной, то посредникам, наверное, есть о чем задуматься. Это означает, что надежда Алиева на то, чтобы держать в 2018 году переговорный процесс в тупике и время от времени нагнетать обстановку на линии соприкосновения. В этом контексте создалась ситуация, в которой поведение Алиева способствует укреплению позиций Армении.

В целом, конечно же, нужно констатировать, что переговорный процесс находится на сложном и неопределенном этапе. Напомним, что это констатировал даже министр иностранных дел Сергей Лавров в конце ноября — в ходе своего визита в Ереван: «Будем анализировать с американскими и французскими коллегами, в какой точке мы находимся, и предпринимать активные усилия для урегулирования. Но, к сожалению, весь опыт переговоров свидетельствует, что проблема трудна, и переговоры быстро не завершатся». Однако следует отметить, что сегодня международное сообщество и Армения действительно говорят об урегулировании карабахского конфликта на одном и том же языке, что нельзя сказать в случае официального Баку.

В конце года в интервью Общественному телевидению Армении глава МИД РА Эдвард Налбандян затронул вопрос неэффективности переговорного процесса: «Разница в подходе Армении и Азербайджана, существенная разница, заключается в том, что Азербайджан пытается представить какие-то мнимые предложения, якобы представленные сопредседателями, представить какие-то вымышленные переговорные процессы, не имеющие ничего общего с реальностью, поскольку последнее заявление, сделанное в Вене на уровне министров стран-сопредседателей — Лаврова, Тиллерсона и главы французской делегации, еще раз подтверждают, что есть конкретные предложения, принципы, являющиеся основой переговорного процесса»,- как передает «Арменпресс», заявил глава МИД Армении. Отвечая на вопрос, каким образом можно снизить напряженность на линии соприкосновения, Налбандян заявил: «Об этом было сказано, и мы договорились на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

А Вы прекрасно знаете, все прекрасно знают, что Азербайджан всячески пытается представить, что нет договоренностей, прилагает все усилия для невыполнения этих договоренностей, и даже заявлял, что Армения, якобы, выдвигает предусловия, которые должны быть выполнены для продолжения переговоров. Все это далеко от реальности, и последнее заявление сопредседателей свидетельствует именно об этом, что не все договоренности нужно осуществлять. Но не только это. Я немного приоткрою кавычки: я спросил своего коллегу: президенты договорились предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности. Может ли сегодня Азербайджан подтвердить приверженность бессрочному соглашению 1994-1995 гг.? И это не только наше требование. Это призыв, который страны-сопредседатели озвучивают уже на протяжении многих лет. Вы знаете, что и Армения, и Карабах всегда заявляли, что остаются привержены этим соглашениям, а Азербайджан всячески пытался отказаться от них. Если Азербайджан не может подтвердить приверженность выполнению соглашений, то как мы можем говорить о снижении напряженности, о реальном, существенном снижении напряженности на линии соприкосновения?»

Налбандян подчеркнул: «В чем заключается главный принцип или подход, представленный странами-сопредседателями? Не Арменией, а странами-сопредседателями, которые имеют в этом деле мандат международного посредничества – содействовать сторонам в достижении урегулирования, и они предлагают три базовых принципа, о которых мы неоднократно выражали свою позицию, что действительно, мы привержены урегулированию на основе этих принципов. Известно, это три принципа – территориальная целостность, право народов на самоопределение и неприменение силы и угрозы силой. И я спросил своего коллегу, готов ли он сегодня подтвердить свою приверженность этим принципам, поскольку было время, когда Азербайджан дал согласие этим принципам. В 2009 году в ходе министерского совета ОБСЕ в Афинах Азербайджан, фактически, согласился, и мы сделали пятистороннее заявление – главы МИД Армении и Азербайджана вместе со странами-сопредседателями, где закреплены эти три принципа. То есть, на последней встрече в Вене Азербайджан опять не смог подтвердить свою приверженность. И что случилось?

Страны-сопредседатели этим заявлением снова подтвердили, что, действительно, позиция международного сообщества заключается в том, что урегулирование должно быть основано на трех основных принципах международного права, на которые Армения неоднократно давала свое согласие. Знаете, сколько таких встреч было, только на уровне президентов их было почти два десятка, а на уровне глав МИД – около шестидесяти. Наверное, трудно в целом представить, как на каждой из встреч вел себя Азербайджан. Однако, нужно сказать, что на очень многих встречах, действительно, Азербайджан, серьезно вел переговоры, обсуждал, и именно по этой причине мы неоднократно были близки к достижению соглашения. Это, хочу напомнить было в Казани, и не только в Казани, до встречи в Казани в Сочи тоже, до Сочи на встрече в Астрахани, до Астрахани – в Санкт-Петербурге, и так можно продолжать, однако после каждой договоренности Азербайджан снова делал шаг назад. Поэтому и нам не удается достичь прогресса. Однако переговоры были довольно серьезными, и когда Азербайджан заявляет, что наконец пришло время для серьезных переговоров, получается, что их президент в течение двадцати встреч вел несерьезные переговоры»,- заявил министр иностранных дел Армении.

Он подчеркнул, что Армения никогда не идет на переговоры с подобным подходом, всегда настроена конструктивно, в том числе и на женевскую встречу: «Хочу сказать также, что при поддержке сопредседателей планируется провести еще одну встречу, которая запланирована на вторую половину января. Договоренности уже есть, когда и где будет эта встреча. Мы снова настроены конструктивно, чтобы снова обсудить, посмотреть, как можно сблизить позиции, чтобы создать условия для продвижения процесса».

Налбандян также подчеркнул, что из предложенного сопредседателями документа нельзя брать только один принцип, как это делает азербайджанская сторона. По его словам, это пакетное предложение, и здесь есть существенное важное предложение – окончательный статус НК, который должен быть определен на основе права народа на самоопределение. Это самоопределение должно осуществляться посредством свободного волеизъявления, которое должно иметь международно-правовую силу, обязательную, в том числе и для Азербайджана. «До определения окончательного статуса Нагорный Карабах также должен иметь промежуточный статус, то есть, когда мы говорим о промежуточном статусе, это означает, что должен быть окончательный статус, и что временный статус означает то, что сегодня имеет Нагорный Карабах, плюс то, что международное сообщество должно соответствующей резолюцией зафиксировать, признать промежуточный статус до определения окончательного статуса. Это, по сути, существенное и главное, остальное — производные, так же, как неоднократно говорил президент Республики Армения, и я повторял то же самое: нельзя разделять или переворачивать с ног на голову весь этот процесс»,- отметил министр. Налбандян добавил, что Нагорно-Карабахский конфликт не решается потому, что Азербайджан сопротивляется позиции международного сообщества, а не Армении: «Изменит ли Азербайджан свою позицию в 2018 году? Будем надеяться. Но альтернативы нет переговорному процессу, и мы должны продолжать переговоры и пытаться идти в этом направлении вместе с международным сообществом и прилагая усилия совместно со странами-сопредседателями».

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

09.01.2018г