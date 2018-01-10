«Александр Арзуманян и будучи в оппозиции, и сегодня был и есть гражданин, который служит государственным интересам Армении»

ЕСПЧ 11 января обнародует решение по иску Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Королевстве Дания Александра Арзуманяна. А представил свой иск в ЕСПЧ господин Арзуманян еще тогда, когда находился в оппозиции. Лидер движения «Гражданское неповиновение» Александр Арзуманян обжаловал в ЕСПЧ факт содержания его под стражей по известному делу «об отмывании денег». Напомним, что он был арестован в мае 2007 года по подозрению в легализации незаконных доходов.

По этому поводу сегодня вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов, отвечая в беседе с журналистами вопрос, как это возможно, чтобы посол Армении выступал против Армении, сказал: «Александр Арзуманян, по моему глубокому убеждению, был и остается нормальным гражданином, служащим государственным интересам Республики Армения, и будучи в оппозиции, и сегодня, как посол, и раньше, как министр иностранных дел, депутат».

Он напомнил, что пять лет назад работал с Александром Арзуманяном, хотя у них и были разные политические подходы: «Я был одним из тех политиков, кто приветствовал возвращение господина Арзуманяна на дипломатическую службу и его назначение Чрезвычайным и Полномочным послом РА в Королевстве Дания. Каждый гражданин имеет право, если вместе со своим адвокатом находит, что в его отношении принято незаконное решение, обратиться в соответствующие инстанции, что сделал в 2007 году не только Алик Арзуманян, но и многие другие. Он тогда обращался как гражданин страны, а послом был назначен уже в 2017-м году. Если рассматривать вопрос так, то часть нынешней власти в парламенте тоже в свое время была оппозицией. И если завтра, то есть, не завтра, а через 20-30 лет РПА станет оппозицией, и что, если я стану оппозиционным деятелем, должны говорить – он в свое время защищал власти?.. Оппозиционер – не значит враг государства, и наоборот, власть – не значит сильный поборник государства».