Серж Саргсян сам должен явиться в Национальное Собрание в удобное для Совета НС время: Никол Пашинян

Никол Пашинян вчера на своей странице в Фейсбук сообщил, что направил спикеру парламента Ара Баблояну и другим членам Совета НС РА письменное обращение.

В своем обращении он отмечает, что 12 января в Аппарате НС РА узнал, что Совет Национального Собрания РА приглашен в резиденцию президента РА Сержа Саргсяна для совещания.

«Совет Национального Собрания – орган, членами которого являются председатель Национального Собрания и заместители председателя, руководители трех фракций, секретарь одной фракции, председатели постоянных комиссии Национального Собрания, то есть, фактический руководящий состав Национального Собрания. Думаю, начинать 2018-й год, объявленный годом перехода к парламентской системе правления, собранием, противоречащим духу и логике этого объявления, ставит под сомнение и без того сомнительный процесс перехода к парламентской системе правления. Никто не имеет права и не должен иметь возможность «вызывать к себе» Совет Национального Собрания, и я считаю такой стиль работы оскорбительным для верховного законодательного органа страны», – указывает в своем послании Никол Пашинян.

Далее он призывает всех приглашенных отказаться от участия в вышеуказанном совещании. «Если есть необходимость обсуждения какого-либо вопроса с Советом НС РА, Серж Саргсян сам должен явиться в Национальное Собрание в удобное для Совета НС РА время», – подчеркивает глава фракции «Елк», депутат Никол Пашинян.

Фото — Радио Азатутюн