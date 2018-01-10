Министр финансов доложил Сержу Саргсяну об итогах реализации налогово-бюджетной политики в 2017г и намеченной на текущий год работе

В ходе рабочей встречи с Президентом Республики министр финансов Вардан Арамян 9-го января представил итоги реализации налогово-бюджетной политики в 20017 году. Он также сообщил о том, как выполняются поручения Президента, данные им ещё во время обсуждения государственного бюджета 2018 года, касательно налогово-бюджетной политики, рассказал о заложенных в основу этой политики ключевых принципах и подходах, ожидаемых результатах. Министр доложил также о системных решениях, намеченных с целью повышения эффективности управления государственными финансами.

В ряду ключевых подходов Вардан Арамян прежде всего отметил необходимость обеспечения макроэкономической стабильности, подчеркнув, что с этой целью в 2017 году была осуществлена налогово-бюджетная консолидация, чтобы замедлился рост показателя соотношения государственного долга к ВВП, и создались основы в 2018 году начать процесс уменьшения этого показателя. По заверению министра, в результате выполненной работы в 2017 году было возможно вдвое замедлить темп роста отмеченного показателя, а в 2018 году он уменьшится почти на один процентный пункт.

Министр Арамян доложил Президенту Республики также о работе, нацеленной на увеличение потенциала экономического роста и обеспечение долгосрочного роста, отметив, что в вышеупомянутой целью реализуется такая налогово-бюджетная политика, которая не будет препятствовать экономическому восстановлению и среднесрочному росту. В рамках этой политики, согласно министру, существовало намерение посредством роста налоговых доходов увеличить роль собственных доходов и в составе расходов государственного бюджета по сравнению с текущими расходами дать приоритет росту капитальных расходов. Министр финансов подчеркнул, что при отмеченном подходе было возможно по части предусмотренных законом текущих расходов вести более консервативную линию, а капитальные расходы увеличить почти на 40 миллиардов драмов, создавая основы для будущего экономического роста. Вардан Арамян заверил, что в будущем ожидается достигнуть более высокого уровня капитальных расходов, чем дефицит бюджетного года.

В ходе доклада министр коснулся также шагов, которые предпринимаются с тем, чтобы проводить способствующую хозяйственной деятельности налоговую политику и исключить разночтения этой политики в деловой среде. Министр финансов доложил, что проводится сбалансированная политика формирования собственных доходов с точки зрения как сокращения теневой экономики, так и улучшения деловой среды.

Президент Республики поручил с точки зрения обеспечения долгосрочной стабильной макроэкономической среды обратить большое внимание не только на устойчивость реализуемой в текущем году налогово-бюджетной политики и управляемость задолженности, но также представить хозяйственникам, какими в среднесрочном плане будут траектория задолженности и проводимая налогово-бюджетная политика. По убеждению Президента, это внушит инвесторам уверенность быть более решительными в своих инвестиционных инициативах, поскольку будет понятна и прогнозируема так экономическая среда, в которой последние будут действовать.

Подчеркнув, что налогово-бюджетная консолидация и постепенное снижение дефицита бюджета являются объективно вынужденными и правильными подходами с точки зрения стабилизации долга и обеспечения макроэкономической стабильности, Президент Саргсян счёл необходимым постоянно держать в поле зрения социальные проблемы населения: параллельно с ускорением темпов экономического роста и роста собственных доходов, предпринимая усилия посредством различного инструментария увеличить помощь, оказываемую особенно тем общественным группам, которые не способны генерировать доход, а для тех социально необеспеченных, но способных создавать доход людей, создавать условия.

С точки зрения реализации эффективной налоговой политики подчеркивая важность непрерывного совершенствования и улучшения налогового законодательства таким образом, чтобы с точки зрения применения оно было доступным и не содержало двусмысленностей, по причине разночтений не давало повода для субъективных проявлений со стороны государственных служащих, Серж Саргсян счёл необходимым также учитывать то обстоятельство, что для укрепления налогово-бюджетной стабильности и в плане обеспечения для хозяйственников прогнозируемой в обозримом будущем налоговой политики нужно воздержаться от бесперспективной практики частых глубинных изменений налогового законодательства. По убеждению Президента, налогоплательщики должны быть уверены, что государство на налоговом поле произведёт глубинные изменения только в том случае, когда будет обоснованный глубинным анализом и прошедший многосторонние обсуждения результат.

Пресс-служба Президента Армении