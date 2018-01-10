Главные враги россиян — США, Украина и ЕС: опрос

Две трети россиян полагают, что у их страны есть враги. При этом доля граждан, придерживающихся такого мнения, достигла минимума с 2012 года, следует из опроса «Левада-центра». Об этом передает Deutsche Welle.

Две трети россиян (66 процентов) полагают, что у России есть враги. В их отсутствии уверен 21 процент опрошенных. Это следует из опроса, проведенного «Левада-центром» в декабре 2017 года. Данные опроса, которые в среду, 10 января, публикует агентство РБК, свидетельствует о том, что в настоящее время доля россиян, уверенных в наличии у России врагов, опустилось до самого низкого уровня с 2012 года, когда такого мнения придерживались 63 процента респондентов.

Рекордный результат за 23 года исследований по этому вопросу был зафиксирован в 2014 году — тогда эту позицию разделяли 84 процента респондентов (в тот год начался вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. — Ред.).

Главные враги России

Главными врагами России респонденты назвали США (68 процентов), Украину (29 процентов) и Евросоюз (14 процентов). Далее следуют бывшие республики СССР (10 процентов), Польша (8 процентов), Германия, НАТО и Великобритания (по 6 процентов), сторонники фундаментального ислама и «Исламского государства» (5 процентов). Государства Ближнего Востока и «те, кто сегодня стоит у власти / чиновники / правительство / «друзья Путина», получили по 4 процента.

23 процента опрошенных уверены в том, что Россия «окружена врагами со всех сторон». Респонденты также склонны считать, что оснований для опасений больше у России (57 процентов), чем у стран Запада, входящих в блок НАТО (41 процент). Остальные полагают, что опасения безосновательны как со стороны России (30 процентов), так и со стороны стран НАТО (49 процентов).

Негативный к Западу настрой россиян социолог Левада-центра Денис Волков связал с информационным фоном.«По телевизору все время говорят о коварных замыслах против нашей страны», — пояснил он. По его мнению, такие настроения стимулирует открытый конфликт между Россией и Западом, выраженный в санкциях и контрсанкциях.