Бывшие боевики «ДНР» расстреляли местных армян в кафе в Краснодарском крае: трое убитых — видео

«31 декабря в России произошла стрельба в одном из кафе Краснодарского края, в результате которой были убиты три человека.

Случай в целом для нас малоинтересный, если бы не одно обстоятельство. Выяснилось, что стрельбу устроили бывшие боевики ДНР, которые ранее воевали в Донбассе против Украины — Александр Ставичус и Алексей Миронов. Убили они местных армян. Оружие из которого стреляли, боевики по словам их знакомых, привезли из Донбасса.

Такие антифашисты….», — написал на своей странице в Фейсбуке украинский блогер Денис Казанский.

Информацию с видеороликом опубликовали также ведущие онлайн-СМИ Украины: