Площадь перед посольством России в США назовут в честь Бориса Немцова

Городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в честь убитого оппозиционера Бориса Немцова. Об этом передает ВВС.

У площади с сегодняшнего дня два адреса — официальный, Висконсин-авеню, и церемониальный — площадь Бориса Немцова.

Новые таблички установят 27 февраля, в годовщину смерти политика. Табличек будет четыре, их разместят на каждой из сторон площади.

На них будут отображаться оба адреса — посольство России может пользоваться одним из них по своему усмотрению.

Стоимость установки и производства одной таблички — 170 тысяч долларов, эти деньги выделят из городского бюджета.

Решение о переименовании депутаты местного совета приняли единогласно.

Идея назвать именем Немцова площадь возле российского посольства обсуждалась в Вашингтоне давно — проект, подобный сегодня принятому горсоветом, сперва появился в сенате США. Его авторами выступили республиканец Марко Рубио и демократ Кристофер Кунс.

Проект вынесли на тайное голосование комитета сената по вопросам международных отношений — его одобрение было заблокировано одним голосом члена комитета.

Соединенные штаты не в первый раз практикуют переименование улиц и площадей своих городом в знак солидарности с представителями оппозиции и лидерами мнений, не совпадающих с официальной линией советского и российского правительств.

В 1984 году, в знак протеста против отношения СССР к диссидентам, в частности, к академику Сахарову, объявившему о начале своей второй голодовки, сенатский комитет США во вопросам бюджетирования переименовал одну из улиц, прилегающих к советскому посольству, в площадь Андрея Сахарова.

В то время это переименование сломало до сих пор существующую практику — до 1984 году улицы называли именами людей, которые были мертвы не менее двух лет. Принятию этого решения сопротивлялись и Госдепартамент, и горсовет Вашингтона, но сенат был непреклонен, и закон вступил в силу.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Ему несколько раз выстрелили в спину из пистолета. По подозрению в совершении преступления несколько дней спустя задержали пятерых уроженцев Чечни.

Процесс по делу об убийстве российского политика завершился в июле этого года. В итоге коллегия присяжных признала всех пятерых подсудимых виновными.

На основании вердикта присяжных судья Московского окружного военного суда Юрий Житников приговорил обвиняемых к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы.

Фото — ВВС