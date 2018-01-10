Трамп и Назарбаев проведут переговоры в Белом доме «по вопросам региональной безопасности и экономического сотрудничества»

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Белом доме 16 января 2018 года. Информацию об этом во вторник вечером 9 января распространила пресс-служба администрации президента США, передает Голос Америки.

Трамп и Назарбаев, как указывается в заявлении, обсудят пути укрепления и развития «стратегического партнерства по вопросам региональной безопасности и экономического сотрудничества».

Президенты также обсудят проблему урегулирования конфликта в Афганистане и в других регионах мира, с учетом председательства Казахстана (в январе 2018 года) в Совете Безопасности ООН, а также рассмотрят вопросы американо-казахстанского партнерства в области ядерного нераспространения.

Фото — Голос Америки