Почему Минобороны иногда задерживает информацию о раненых или погибших? – комментирует политолог

По оценке политолога Гранта Мелик-Шахназарова, Министерство обороны Армении и Армия обороны Арцаха проводят довольно прозрачную работу в плане предоставления информации о раненых и погибших в вооруженных силах.

«Общественность получает информацию о любом погибшем на боевых позициях. Бывает, что информация немного задерживается, а эти задержки, как правило, обусловлены несколькими обстоятельствами. Если в данный момент сохраняется опасность и происходят какие-то действия на передовой, подобная в это время информация не предоставляется. До тех пор, пока опасность не будет нейтрализована и решающие конкретную боевую задачу военнослужащие не окажутся в полной безопасности, так как на данном этапе противник может использовать информацию о погибших для своих предположений и оценок. Думаю, в таких ситуациях не следует требовать, чтобы такие сообщения распространялись немедленно, потому что, по большому счету, для общественности это мало что изменит, если весть дойдет с опозданием на час или на день. Важно, что эта информация предоставляется», – сказал политолог.

Согласно ему, бывает, когда Минобороны задерживает информацию о погибшем или раненном солдате, чтобы их родные и близкие не узнавали информацию из прессы, а сначала их уведомил об этом офицер военного ведомства: «Исходя из таких тактических и моральных нюансов, информация может задержаться, но никогда не будет сокрыта».

Согласно исследованиям Ванадзорского офиса ХГА, в указанный промежуток времени было зарегистрировано 60 случаев гибели, по 55 были возбуждены уголовные дела. И только в 50 случаях первичная информация была распространена по официальным источникам, о 10 случаях информация была распространена сначала через СМИ, в 9 случаях информация была подтверждена официальными лицами. Только один случай был освещен средствами информации.

Комментируя справку Ванадзорского офиса ХГА, Мелик-Шахназарян заметил, что приведенные данные можно рассматриваться как хороший показатель прозрачности работы министерства обороны: «Если информация о 59 случаев из 60 рано или поздно была распространена официально, это довольно высокий показатель, а о том одном конкретном случае я не в курсе о причинах. В любом случае, показатели говорят о том, что намерения скрывать, не публиковать или какого-то заговора нет, и МО Армении и АО Арцаха полноценно освещают информацию».