Путин «нет, не планирует» принять участие в Давосском Всемирном экономическом форуме: Кремль

Президент России Владимир Путин не собирается на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет 23-26 января. «Нет. Не планирует», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, планирует ли Путин принять участие в форуме.

Во вторник газета The New York Times сообщила, что, как ожидается, в нынешнем году Всемирный экономический форум посетит президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что российскую правительственную делегацию на Давосском форуме возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович, в работе форума примут участие федеральные министры, представители органов власти и бизнеса.

Путин участвовал в Давосском форуме в 2009 году, когда занимал пост премьер-министра РФ.

Фото — УНИАН