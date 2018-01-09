Основные политические уроки, которые надо извлечь у Тер-Петросяна: Грант Тер-Абраамян

В прошлом году я написал несколько статей, которые остались или незавершенными, или, почти завершив, не публиковал – по разным причинам. Рабочая версия одной из них называлась «Политические уроки Левона Тер-Петросяна», где я пытался обобщить те политические уроки, которые я сформулировал для себя, будучи членом политической команды Тер-Петросяна на протяжении лет. Статья осталась незаконченной, и не знаю, когда снова смогу закончить ее.

Так как сегодня день рождения первого президента, я подумал, что хотя бы тезисы этой статьи я мог бы опубликовать, потому что, думаю, они могут быть интересны не только сторонникам или приверженцам Левона Тер-Петросяна.

Итак, уроки, которые следовало бы извлечь у Левона Тер-Петросяна, следующие:

Политический деятель или сила должны быть лидирующей, а не только выражающей. Высшее призвание политической силы или деятеля – быть не зеркалом общества, быть чем-то усредненным или обобщенным, а находиться на шаг впереди общества, поднимать его, вести вперед. Люди идут за теми, кто сильнее их, но не за похожими на них, и, тем более, не за уподобляющимся им. Утверждения о собственной правоте – независимо от обстоятельств. Хотя принцип идти против течения при необходимости может и принести к потере в краткосрочной перспективе для политического деятеля или силы, но в долгосрочной, наоборот – это гарант политического долголетия. Это так, потому что политика вид «борьбы», а лидерство – сила; общество, в конце концов, признает демонстрацию этой силы, призывая в важный для нее момент именно сильного, а не «заигрывающего». Принцип формирования, а не только следования повестке. Особенно в случае ведения оппозиционной политики важно избегать западни чисто реакционной, зеркальной тактики. Эта западня возникает в том случае, когда деятельность оппозиции отождествляется с отрицанием всего, что говорит или делает власть. Такая оппозиция живет не своим темпом и содержанием, а по навязываемой со стороны властей. Обращаться к человеческому здравомыслию, а не к эмоциям. Опять-таки, обращение к эмоциям приносит кратковременный эффект, обращение к разуму, вопреки всем современным стереотипам, обеспечивает стабильный и продолжительный эффект. Реализм. Обоснование политической программы, основанной на конкретной ситуации, и ее силовой расстановке. Правильный ритм действий, что означает никогда не смешивать реальную деятельность с поспешностью, «оживленностью». В нужный момент – пауза, в нужный момент – активация. Уверенность в себе. Не беспорядочная битва, а просчитанные удары. Абсолютная свобода маневра. Для политического деятеля или силы не должны становиться оковами не только общие стереотипы, но и их собственные взгляды или убеждения. Конечно, это работает только для тех политических деятелей или сил, кто заработал начальный капитал такой суверенной свободы и разрушителен для новичков.

Грант ТЕР-АБРААМЯН