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19:28 | Январь 9 2018

Основные политические уроки, которые надо извлечь у Тер-Петросяна: Грант Тер-Абраамян

Основные политические уроки, которые надо извлечь у Тер-Петросяна: Грант Тер-Абраамян

В прошлом году я написал несколько статей, которые остались или незавершенными, или, почти завершив, не публиковал – по разным причинам. Рабочая версия одной из них называлась «Политические уроки Левона Тер-Петросяна», где я пытался обобщить те политические уроки, которые я сформулировал для себя, будучи членом политической команды Тер-Петросяна на протяжении лет. Статья осталась незаконченной, и не знаю, когда снова смогу закончить ее.

Так как сегодня день рождения первого президента, я подумал, что хотя бы тезисы этой статьи я мог бы опубликовать, потому что, думаю, они могут быть интересны не только сторонникам или приверженцам Левона Тер-Петросяна.

Итак, уроки, которые следовало бы извлечь у Левона Тер-Петросяна, следующие:

  1. Политический деятель или сила должны быть лидирующей, а не только выражающей. Высшее призвание политической силы или деятеля – быть не зеркалом общества, быть чем-то усредненным или обобщенным, а находиться на шаг впереди общества, поднимать его, вести вперед. Люди идут за теми, кто сильнее их, но не за похожими на них, и, тем более, не за уподобляющимся им.
  2. Утверждения о собственной правоте – независимо от обстоятельств. Хотя принцип идти против течения при необходимости может и принести к потере в краткосрочной перспективе для политического деятеля или силы, но в долгосрочной, наоборот – это гарант политического долголетия. Это так, потому что политика вид «борьбы», а лидерство – сила; общество, в конце концов, признает демонстрацию этой силы, призывая в важный для нее момент именно сильного, а не «заигрывающего».
  3. Принцип формирования, а не только следования повестке. Особенно в случае ведения оппозиционной политики важно избегать западни чисто реакционной, зеркальной тактики. Эта западня возникает в том случае, когда деятельность оппозиции отождествляется с отрицанием всего, что говорит или делает власть. Такая оппозиция живет не своим темпом и содержанием, а по навязываемой со стороны властей.
  4. Обращаться к человеческому здравомыслию, а не к эмоциям. Опять-таки, обращение к эмоциям приносит кратковременный эффект, обращение к разуму, вопреки всем современным стереотипам, обеспечивает стабильный и продолжительный эффект.
  5. Реализм. Обоснование политической программы, основанной на конкретной ситуации, и ее силовой расстановке.
  6. Правильный ритм действий, что означает никогда не смешивать реальную деятельность с поспешностью, «оживленностью». В нужный момент – пауза, в нужный момент – активация. Уверенность в себе. Не беспорядочная битва, а просчитанные удары.
  7. Абсолютная свобода маневра. Для политического деятеля или силы не должны становиться оковами не только общие стереотипы, но и их собственные взгляды или убеждения. Конечно, это работает только для тех политических деятелей или сил, кто заработал начальный капитал такой суверенной свободы и разрушителен для новичков.

Грант ТЕР-АБРААМЯН

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Рубрики: Политика

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