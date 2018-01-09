Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:02 | Январь 9 2018
18:02 | Январь 9 2018

Автостраховщики снова перекрыли дорогу к Баграташенской таможне на границе с Грузией

Автостраховщики снова перекрыли дорогу к Баграташенской таможне на границе с Грузией

Функционирование на территории Баграташенского таможенного пункта компании ООО «Топ-Спин» для семи десятков  страховщиков  автомобилей, действующих за пределами таможенного пункта, создало неравные условия конкуренции в вопросе страхования автомобилей, и они остались не у дел.

Протестующие страховщики автомобилей сообщили, что утром 9 января они относительно указанной проблемы направили по электронной почте письмо премьер-министру Карену Карапетяну и в Управление по  управлению государственным имуществом. Они предложили, чтобы деятельность ООО «Топ-Спин» на территории таможни была приостановлена до решения проблемы.

Сегодня автостраховщики на Баграташенской таможне передали письмо, адресованное руководству КГД. Они на некоторое время перекрыли дорогу, ведущую к таможне.

На прилегающую  к таможне территорию прибыл начальник Ноемберянского отдела полиции Армен Антонян. Работники полиции и протестующие автостраховщики были взаимно вежливы, дорога была открыта.

Протестующие автостраховщики сообщили нам, что ждут исчерпывающего ответа на вышеуказанные письма в двухдневный срок.

Воскан САРГСЯН

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Рубрики: Регионы

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