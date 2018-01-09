Число полицейских и полицейских автомобилей в Армении: «Союз информированных граждан»

Как известно, Полиция Республики Армения пытается держать в секрете информацию о количестве полицейских и полицейских автомобилей в стране. Хотя различные чиновники полиции публикуют цифры, при простой арифметикe которых можно получить общее количество сотрудников Полиции и войск Полиции. Аналогичным образом, из открытых источников легко выяснить количество полицейских машин.

НПО «Союз информированных граждан» решила опубликовать ряд неконфиденциальной информации, касающейся сотрудников Полиции и войск Полиции РА, а также количества автомобилей.

Личный состав

С целью подсчета количества сотрудников Полиции «Союз информированных граждан» направил запрос начальнику Полиции с просьбой сообщить среднюю зароботную плату сотрудников. Согласно ответу начальника Финансово-бюджетного управления Полиции при Правительстве РА N13/2206, среднемесячная («грязная») зарплата сотрудников Полиции и войск Полиции в 2016 году составляла 228 600 тыс. драмов. А согласно ответу N13/3807, помимо этого сотрудники ежегодно получают премию в среднем 223 500 тыс. драмов. Другими словами, один полицейский в год получает около 3 миллионов драмов (грязного) дохода.

В том же 2016 году из государственного бюджета по строке «зарплата сотрудников и премии» на Полицию было потрачено около 30,9 млрд. драмов. Из этих средств 10,6 млн. драмов были выплачены в качестве доплаты примерно 1100 полицейским, выступающим в качестве специальных гражданских служащих. Разделив фонд заработной платы на ежегодную среднюю заработную плату и премию полицейского, мы получим общее количество сотрудников Полиции и войск Полиции – около 10 400 сотрудников.

Добавим, что заработная плата также выплачивалась из внебюджетного фонда Полиции РА. Таким образом, 6,3 млрд. драмов выплачено сотрудникам служб безопасности (в основном ГУГО) в виде зарплат, 1,9 млрд драмов – Дорожной Полиции, 270 млн драмов — паспортной службе. Из этих средств получают зарплату около 3100 полицейских, из которых около 2300 — занимаются охранной деятельностью (услугами охранной Полиции пользуются многие частные организации — банки, магазины и т.д.). Таким образом, около 3100 сотрудников (или большинство из них) трудно квалифицировать как служащих полиции в классическом смысле (это вопрос оценки).

Эта цифра немного отличается от сделанного в прошлом году заявления заместителя начальника Полиции Вардана Егиазаряна о размере бюджетных ассигнований, приходящихся на долю одного полицейского в Армении. Генерал-майор Егиазарян заявил, что доля бюджетных ассигнований на одного полицейского в 2015 году составляла 4,1 млн. драмов. В 2015 году общий бюджет Полиции составлял около 36,3 млрд. драмов. Соответственно, получается, что в то время в Армении насчитывалось 8 900 полицейских.

Можно констатировать, что число полицейских в Армении колеблется от 8 900 до 10 400. При этом около 1100 из этих сотрудников являются специальными государственными служащими. И около 3100 сотрудников содержатся в Полиции за счет внебюджетных средств.

Автомобили

Для подсчета автомобильного парка Полиции было изучено количество договоров ОСАГО, приобретенных этой структурой, поскольку по действующему законадательству, только единичные транспортные средства могут быть не застрахованы.

А все покупки (в том числе договоры ОСАГО), в соответствии с законом «О закупках», должны быть открытыми и прозрачными. По этому принципу договоры ОСАГО транспортных средств, находящихся на балансе Полиции, где указано количество автомобилей, вид ОСАГО, опубликованы на веб-сайте armeps.am.

Таким образом, за последние 12 месяцев полиция заключила 1118 договоров ОСАГО и 41 договор «каско». Из них 13 были ОСАГО на мотоциклы. Общая стоимость заключенных договоров ОСАГО составила более 46 миллионов драмов.

Более того, считаем должным добавить, что только в 2017 году Полиция купила 126 единиц транспортных средств. Из них 12 – мотоциклы, 38 – вездеходы, 4 – микроавтобусы и 72 – легковые автомобили. Общая стоимость транспортных средств, приобретенных в 2017 году, составила около 660 млн. драмов, и большинство из них являются автомобилями японской марки Toyota, произведенными в Турции.

Следует еще раз отметить, что данные об автомобилях представлены за 2017 год, а данные о личном составе — за 2016 год. Все сведения собраны исключительно из открытых (неконфиденциальных) источников.

«Союз информированных граждан»