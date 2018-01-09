Франция должна проводить избирательную политику в отношении мигрантов: Шарль Азнавур

Франция должна проводить избирательную политику в отношении мигрантов. Об этом в эфире France-2 заявил известный шансонье Шарль Азнавур, пишет Huffington Post.

Азнавур был гостем France-2 вместе с певицей грузинского происхождения Хатией Буниатишвили.

«Прежде всего, мы должны понять, с кем имеем дело. В числе этих людей, конечно, будут такие, которые будут полезны для нас. Правда, мы не можем принять всех. Это ненормально и нелегко. Но мы можем их классифицировать. В конце концов, сюда могут приехать очень интересные для нас люди. Может быть, они будущие гении», – сказал Азнавур, добавив, что, например, лауреат Нобелевской премии Мари Кюри – полячка.

Интервью Шарля Азнавура вызвало бурную реакцию и волну критики в Twitter.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН