Цены на топливо повысили произвольно: хозяйствующие субъекты говорят, сумму «округлили»

С 1 января подорожали бензин, дизельное топливо и газ – на газозаправочных станциях. Причина в поправках, внесенных в Налоговый кодекс и повышение акцизов.

Акциз на 1000 кубометров сжатого природного газа на газозаправочных станциях стоил 8300 драмов, а с 1 января цена повысилась до 25000 драмов. То есть, акцизный налог на 1 кубометр повысился не на 16,7, а на 20 драмов.

Aravot.am поинтересовался у работников около двух десятков газозаправочных станций в столице и марзах – почему на 20 дрмов, если закон предусматривает 16,7? Ответы иногда вызывали у нас улыбку: некоторые говорили – «все подняли цену на 20 драмов, и мы тоже так сделали», а некоторые признавались, что просто округлили сумму.

Уже неделя, как цены повышены, однако ни одна государственная структура не выступил с соответствующим заявлением о соответствии предусмотренных подорожаний с де-факто ситуацией.

Председатель общественной организации «Информированный и защищенный потребитель» Бабкен Пипоян в беседе с Aravot.am отметил, что выступить с соответствующим заявлением о сложившейся ситуации должна Государственная комиссия по защите экономической конкуренции: «Потому что ограниченное количество хозяйствующих субъектов могут принять совместное решение, поскольку рынок небольшой. По части цен Государственная комиссия по защите экономической конкуренции должна рассмотреть дело. Однако эта комиссия, наверное, является единственной структурой, которая может провести мониторинг цен, а не применить санкции. Провести мониторинг, опубликовать данные, но в том случае, если в основе политики государства лежит то, что интересует и беспокоит граждан, то есть придать гласности обоснования для повышения цен».

По словам Пипоян, если цены растут подобным образом, то государство обязано послать «месседж» о том, что это ему не нравится: «Государство изначально должно было выступить с заявлением, в конце концов, в нашей стране не все вопросы решаются в правовом поле».

Что касается подорожания бензина, то, по словам Пипояна, здесь проблема в другом: «Когда цены поднялись в прошлый раз комиссия также рассмотрелa и заявила, что повышение обосновано, но мы знаем, что на бумаге они формулируют таким образом. К примеру, показывают, что купили за 280, продали з 380 драмов. Здесь все должно регулироваться по-другому. Например, то, что у премьер-министра есть бизнес-клуб, в других странах тоже есть, и там они действуют эффективно. Бизнес-клуб подразумевает следующее: когда человек понимает, что хозяйствующий субъект на бумаге оформил и показывает, что купил за 280 драмов и продает за 380 и ничего не нарушает, то он спрашивает – а нет ли у тебя возможности покупать за 220? Когда видят, что такая возможность есть, и просто бумаги красиво оформлены, то один из членов бизнес-клуба говорит 2-3 другим – идите и регулируйте рынок и цены. То есть, по-дружески распоряжается, чтобы рынок был в том состоянии, когда можно диктовать правила игры. Есть проблемы, которые решаются таким путем. Если так не делать, то проблема не решится».

По словам Пипояна, экономический рост в 7 %, который мы имели в прошлом году, плохо отразился на гражданах: «Потому что товары минимальной продуктовой корзины, которые мы каждый день покупаем, подорожали не на 0.8%, а в среднем на 20%, а минимальная зарплата и пенсия не увеличились, естественно, в условиях 7%-го экономического роста 20%-й рост цен является негативным, а не положительным явлением».