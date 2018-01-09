«У президента Армении была легкая простуда, в этот период он находился дома»: пресс-секретарь — Aysor.am

Aysor.am. В администрации президента Армении опровергли сообщение о том, что в новогодние праздники ухудшилось состояние здоровья президента Сержа Саргсяна, и он был госпитализирован в медцентр «Наири».

«Указанная информация не соответствует действительности. У президента была легкая простуда. В этот период он находился дома», — сказал Aysor.am пресс-секретарь президента Армении Владимир Акобян.

Ранее об ухудшении состояния здоровья президента сообщила газета «Жаманак», объяснив этим обстоятельством его отсутствие на церковных мероприятиях в связи с Праздником Рождества.