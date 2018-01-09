Сенор Асратян: хотя бы в военно-политической сфере мы обязаны руководствоваться нашими интересами, и только потом интересами публичности

Уважая свободу слова и публичность, тем не менее, остаюсь при мнении, что, имея страну, живущую в условиях пока еще не завершившейся войны, мы обязаны хотя бы в военно-политической сфере руководствоваться теми критериями, которые исходят прежде всего из наших, и только потом из интересов публичности.

То есть, по отношению к процессам, касающимся зашиты страны, проявлять осознанную способность подчинять собственный интерес национальным интересам и действовать с психологией солдата, защищающего Родину.

Это касается безоговорочно каждого гражданина нашей страны, и тем более тех, кто по призванию и роду деятельности имеют соответствующие рычаги влияния на общество и его координации.

Вспомним, что история имеет свойство повторяться, и не исключено, что в условиях нынешних сложных геополитических процессов любая допущенная нами оплошность может иметь те последствия, с которыми мы сталкивались на разных этапах истории Армении.

И в конце заключение, в порядке совета: владеть искусством слова – это еще не значит говорить то, чем объективно не владеешь.

Сенор АСРАТЯН

Начальник отдела информации и по связям с общественностью Армии Обороны Арцаха