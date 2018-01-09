Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:33 | Январь 9 2018
17:33 | Январь 9 2018

Сенор Асратян: хотя бы в военно-политической сфере мы обязаны руководствоваться нашими интересами, и только потом интересами публичности

Сенор Асратян: хотя бы в военно-политической сфере мы обязаны руководствоваться нашими интересами, и только потом интересами публичности

Уважая свободу слова и публичность, тем не менее, остаюсь при мнении, что, имея страну, живущую в условиях  пока еще не завершившейся войны, мы обязаны хотя бы в военно-политической сфере руководствоваться теми критериями, которые исходят прежде всего из наших, и только потом из интересов публичности.

То есть, по отношению к процессам, касающимся зашиты страны, проявлять осознанную способность подчинять собственный интерес национальным интересам и действовать с психологией солдата, защищающего Родину.

Это касается безоговорочно каждого гражданина нашей страны, и тем более тех, кто по призванию и роду деятельности имеют соответствующие рычаги влияния на общество и его координации.

Вспомним, что история имеет свойство повторяться, и не исключено, что в условиях нынешних сложных геополитических процессов любая допущенная нами оплошность может иметь те последствия, с которыми мы сталкивались на разных этапах истории Армении.

И в конце заключение, в порядке совета: владеть искусством слова – это еще не значит говорить то, чем объективно не владеешь.

Сенор АСРАТЯН

Начальник отдела информации и по связям с общественностью Армии Обороны Арцаха

Հարգելով խոսքի ազատությունն ու հրապարակայնությունը, այդուհանդերձ մնում եմ այն կարծիքին, որ ունենալով դեռևս չավարտված պ…

Posted by Սենոր Հասրաթյան on Montag, 8. Januar 2018

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Военные, Пресса

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда