Современный Иран – это уникальная государственно-политическая система, которую невозможно взорвать извне: «Айоц Ашхар»

Начавшиеся 28 декабря в Иране и продолжавшиеся примерно неделю митинги и акции протеста были восприняты с глубокой тревогой в празднующей Новый Год и Рождество Армении. И это вполне естественно, так как дальнейшая дестабилизация в самом Иране может серьезно отразиться на общем геополитическом положении нашей страны.

В многообразии и противоречии информационных потоков, наводнивших в прошлые дни интернет, мы искали те рациональные критерии оценки ситуации в Иране, которые позволяют спрогнозировать развитие событий. Безусловно, трудно было полноценное уточнение непосредственных причин произошедшего, но уже очевидны две, внешне противоположные, но в глубине взаимодополняющие реальности.

Первая. существующие внутри Ирана экономические и социальные проблемы сделали неизбежным проявление недовольства частью населения этой страны.

Вторая. Развивающиеся вокруг Ирана события оказали определенное воздействие в вопросе политизации накопившегося внутри этой страны недовольства, но не могли направить в русло ход событий.

Развернувшаяся в интернете в последние дни дискуссия по поводу того, насколько спровоцированы иранские события, как экспертная оценка, в корне, ошибочна и является односторонней. Попытки поднять граждан Ирана против собственной власти всегда были и будут, потому что в последние годы эта страна значительно увеличила свое влияние в ближневосточном регионе.

Проблема только в том, найдут ли такие попытки благодатную почву внутри Ирана. Последние события показали, что степень влияния провокаций извне пропорциональна процессу накопления проблем, существующих внутри страны, и обратно пропорциональна процессу их решения.

Современный Иран – уникальная государственно-политическая система, которую невозможно взорвать извне. Более того, излишняя внешняя активизация приводит к тому, что Иран «сжимается» в «комок» словно еж и выставляет свои «иголки» внешнему врагу. Значит, будущее Ирана зависит от того, к какому выводу после этого придет его духовная и политическая элита, каким направлением будет руководствоваться страна.

Потому что более чем очевидно, что на внешнеполитическом поле Иран стоит на крепких позициях, и потому неслучайно, что акции протеста удостоились открытой поддержки только со стороны США и Израиля.

Безусловно, в вопросе их провоцирования заинтересованной стороной является также Саудовская Аравия, однако очевидно, что в вопросе сохранения стабильности внутри Ирана в последние дни четко отмежевалась от США даже Евросоюз. Европейцев обеспокоило только и только положение с правами человека в Иране, и они пригласили министра иностранных дел этой страны – для обсуждения вопроса, но в то же время безоговорочно признали внутрииранский характер существующих проблем.

А вот все остальные соседи, каждый – исходя из своих интересов, выразили свою поддержку властям Ирана. В их числе особенно интересно поведение турецко-азербайджанской дипломатии, которое повлияло на самое крупное меньшинство в Иране.

Вардан ГЕВОРГЯН