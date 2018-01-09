Мы готовы нести ответственность за призыв нездорового солдата: начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акобян – видео

Вчера начался зимний призыв и на центральном призывном пункте начальник Генштаба ВС РА, генерал-полковник Мовсес Акобян в беседе с журналистами сообщил, какие появились изменения после принятия закона «О военной службе и статусе военнослужащего».

Он рассказал о программе «Это я», сообщив, что по положению на 30 декабря договор с министерством обороны заключили 120 человек.

Мовсес Акобян также рассказал, какие привилегии больше не будут действовать, и какие привилегии новые. Он сказал, что внесены определенные изменения в организацию питания: «Во время отправки призывники будут получать не дневной военный паек, с готовкой и приемом которого в пути возникали сложности, а готовую еду».

Мы поинтересовались у него, как измелись в течение лет вопросы, тревожащие солдатских родителей, что беспокоит их сегодня? Мовсес Акобян ответил: «К счастью, никто не выразил тревоги, единственное, что беспокоило их, это то, что они будут скучать по своим сыновьям». Он сказал, что были родители, которые хотят изменений в законе, но закон писан для всех, и действовать будет для всех одинаково.

Многие родители солдат, служащих на передовой, высказывали обеспокоенность по поводу здоровья своих детей, что при наличии серьезных проблем со здоровьем, но их все равно забирали на службу, что делается для исключения таких тревог,

Мовсес Акобян ответил, что есть центральная военная медицинская комиссия, которая изучает состояние здоровья солдат, и принимает решение относительно его пригодности.

«Если родители не согласны с этим решением, создана также комиссия по обжалованию, которую возглавляет старший советник министра обороны. Номера телефонов известны всем, военнослужащий может пройти дополнительный осмотр. Для наших граждан открыты все инстанции, вплоть до суда. Если была допущено какое-либо нарушение закона, мы готовы нести ответственность за призыв данного больного солдата. Мы должны понять одну простую вещь – армии не нужны нездоровые солдаты, армии нужен здоровый, подготовленный солдат, служба в армии содержит определенные трудности, нам нужен здоровый солдат, чтобы подготовить воина, а не лечить его два года в армии. У нас нет такой цели, такие больные солдаты нам только и только мешают. Но в то же время мы будем делать все, чтобы они не уклонялись от службы в армии с такой мотивировкой».