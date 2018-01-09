Замминистра культуры Арев Самуэлян утверждает: «Находка была сделана в результате расграбления клада»

Aravot.am получил письмо от Севака Сафаряна, который, в частности, написал: «В апреле 2016 года, когда археолог Акоб Симонян из Капана привез с собой сокровища, мне пообещали, что мне компенсируют за их обнаружение. Прошло два года, и я не получил от них ни одного положительного ответа. Акоб Симонян даже обругал меня, сказав, чтобы я деньги требовал у заместителя министра культуры Арев Самуэлян, так как сокровищ у него нет».

В беседе с Aravot.am заместитель министра культуры Арев Самуэлян по поводу проблемы заметила: «Эти находки были сделаны в результате расхищения клада, вследствие разрушения неизвестного количества погребений. Действующий при Министерстве культуры научно-исследовательский центр изучил, и у нас есть уже письмо, адресованное Геологическому музею Сюника, в котором предлагается взять их, однако ответ пока не получен. Причем, письмо было написано намного раньше 2017 года, а также было множество телефонных бесед с директорами Центром и Геологического музея с предложением прибыть и забрать находки. Любая находка, находящаяся на территории РА, является собственностью Республики Армения. Государство, в лице Министерства культуры, сделала расходы, восстановило находки, и сейчас готово передать их Геологическому музею марза».

Напомним, что заместитель директора Научно-исследовательского центра историко-культурного наследия, археолог Акоб Симонян на состоявшейся в апреле 2016 года пресс-конференции заявил, что благодаря расхищению клада в Сюникском марзе были обнаружены ценные находки периода Ванского царства.

После этого в «Аравот» обратился Севак Сафарян, который утверждает, что информация, которой поделился на пресс-конференции Акоб Симонян, касается его, и произошедшее называют кражей сокровищ, чтобы не давать ему денежного вознаграждения.