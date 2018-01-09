Волнения по соседству с нами

Иранцы празднуют Новый Год весной, но вот наш Новый Год совпал с беспрецедентной после 2009-го года напряженностью в Иране

В Новогодней ленте новостей события в соседней с нами стране заняли самое важное место. Иран – не обычная страна. Иран – не Сирия и не Ирак, чьи границы определили колонизаторы по договоренности друг с другом, и как результат – страны есть, Сирия и Ирак, но большому счету нет сирийца и иракца. Они в первую очередь сунниты, шииты, курды, из той или иной группы племен, клана и многого другого, и только потом иракцы и сирийцы, и государство можно было сохранить лишь путем установления жестокой диктатуры.

С Ираном все иначе: Иран – это Иран с первой же главы учебника истории, когда остальные были суть географическими территориями в лучшем случае. И силой Ирана был и остается иранец, который был иранцем как до Ислама, так и при Исламе, независимо от того, династия какого происхождения правила страной. Более того, эту страну невозможно было завоевать, завоеватель небольшое время спустя «переваривался» и сам превращался в иранца, а отсталые завоеватели цивилизовались именно в поле иранской культуры. В истории Ирана бывали и «затмения», была полунезависимость, но никогда он не был униженной колонией, как, к сожалению, весь арабский мир, никогда не терял государственности, всегда вел активную дипломатию, «непрерывный стаж» которой не имеет на нынешней карте мира ни одно государство – «всего лишь» 5000 лет.

Все это показывает, что другие государства по большому счету неспособны формировать и даже направлять внутриполитические процессы в Иране. Может воспользуются, может усилят или ослабят те или иные тренды, но во внутриполитическом плане эта страна была и остается самодостаточной. Так был и во время революции 1906г, и во время Исламской революции. Сколько бы иранские должностные лица ни обвиняли заграничные силы в провоцировании волнений и недовольств, жизнь показала, что в действительности иранцы восстают исключительно в силу внутренних причин. Точно так же, как хоть тысяча таких как Парвус или Ленин были бы не в силах свергнуть власть Романовых, не будь на то глубоких объективных причин.

Уж точно не Америка провела сомнительные выборы в 2009-ом, и уж точно не Америка повысила цены на товары первой необходимости, притом, что значительная часть санкций получилось нейтрализовать после ядерной сделки. Даже если и в настоящее время демонстрации в общем-то прекратились после вызывающих глубокую боль жертв, открытыми остаются вопросы в связи с качеством и курсом управления. Имея большей частью молодое население, страной продолжают управлять пожилые деятели, продолжая принимать политические решения на основе собственных представлений, а не представлений молодых, стремящихся к свободе и самоутверждению, активных гражданских слоев общества. Это не было «заговором», как и «не тянуло» до попытки либеральной революции или свержения нынешнего государственного строя. Как мы увидели, это волнение не имело ни лидеров, ни политического руководства как функции, ни политической платформы и ни даже лозунгов.

Армения и армянское общество в условиях Новогоднего ажиотажа даже не успели сформировать и сформулировать мнение о событиях, но на фоне широкого спекра мнений тем не менее звучали призывы проявить сдержанность, благоразумие в комментариях в связи с происходящим и произошедшим в соседней и дружественной стране, избегать поспешности и эмоциональности, особенно со стороны тех интеллектуалов, которые профессионально занимаются Ираном, способны пользоваться источниками на фарси, и которых трудно заподозрить в нелюбви к свободе и пристрастии к тирании. Да, Иран – не Сирия, где руководство, лишенное благоразумия и не предлагая ничего взамен, просто силой давит недовольство, а недовольные сразу прибегают к оружию и помощи диверсантов из соседних стран.

Армении в первую очередь противопоказаны хаос в Иране, длительная дестабилизация и ослабление Ирана в качестве регионального субъекта. Нетрудно представить, этот вакуум в первую очередь каким мусором будет восполнен: мечта Баку, Москвы и Анкары – маргинализировать, ослабить и вывести из региональных процессов Иран, невзирая на их лицемерные «дружественные» заявления. Как и нетрудно как последствие этого представить, что Армения надолго потеряет свою перспективу в связи с возможными региональными проектами, действительно превратившись в «чулан», сдавшись на милость Газпром-Роснефти и российской армии. С Арменией надолго не будут связывать надежды ни Грузия, ни Европа, и вес Армении как регионального субъекта стремительно приблизится к нулю.

Конечно, однозначно в интересах Армении – открытый, свободный, мирный, развивающийся, благополучный, имеющий с Европой и Западом нормальные отношения Иран, для которого Армения и Грузия – лучший путь к самым перспективным рынкам. С другой стороны, однозначно, что независимо от того, какая власть в Тегеране, армяно-иранские отношения являются одной из важнейших констант региональной безопасности и стабильности и останутся таковыми, а также одной из опор безопасности Армении, а Армения для Ирана – возможно, единственным беспроблемным соседом и единственным европейским соседом. Не забудем также, что в отличие от двух других больших соседей нашего региона, России и Турции, Иран два века не вел войн на Кавказе, не перекраивал границ, никого блокаде не подвергал и с имперскими амбициями на статус «старшего брата» не претендовал. Тем самым, наша формула звучит очень просто: как говорят – «от добра добра не ищут», и то, что хорошо для Ирана – хорошо для Армении. А судьбу Ирана определял и определит великий народ Ирана.

Фото – из сайта Би-би-си

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

09.01.2018г