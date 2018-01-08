Хасан Роухани считает, что протесты в Иране свидетельствуют о поддержке его политики: Reuters

Президент Ирана Хасан Рoухани считает, что недавние иранские протесты были направлены главным образом против консервативных сил, которые противостоят его планам по расширению индивидуальных свобод и международной разрядки вокруг страны. Об этом передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

«Было бы ошибкой, а также оскорблением для иранского народа, утверждать, что протесты имели только экономические основания, — заявил Роухани. — У людей были экономические, социальные и политические требования».

Исламская революционная гвардия заявила в воскресенье, что силы безопасности пресекли беспорядки, организованным, как утверждают консерваторы, иностранными врагами.

Напомним, протесты в Иране начались в начале года. Беспорядки распространились на более 80 городов и городков, и это привело к гибели 22 человек и более 1000 арестов.

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