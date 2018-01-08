Глава МИД Ирана: ни одна страна не может быть в безопасности за счет создания нестабильности у соседей

Радио Азатутюн. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предостерег другие страны от поддержки беспорядков в Иране.

В связи с антиправительственными протестами, которые разразились по всему Ирану в течение последних двух недель, Зариф заявил, что протесты были вызваны разведывательными службами зарубежных стран, в том числе США, Израиля, Саудовской Аравии. Зариф сказал на конференции в Тегеране 8 января: «Ни одна страна не может быть в безопасности за счет создания нестабильности у соседей».

Официальное информационное агентство IRNA цитирует слова Зарифа о том, что «такие действия будут иметь только неприятные последствия».

Соединенные Штаты отвергли утверждения Ирана о том, что Вашингтон стоит за протестами, в результате которых погибли 22 человека и арестовано более 1700 человек. Глава ЦРУ Майк Помпео 7 января отрицал, что его агентство сыграло какую-то роль в протестах, но предсказал, что беспорядки не закончились. Президент Дональд Трамп высоко оценил протестующих и заявил о готовности Вашингтона оказать им поддержку.

«Испытываю уважение к людям Ирана, когда они пытаются столкнуть свое коррумпированное правительство», – написал Трамп 3 января в Твиттере. «В ближайшее время вы увидите большую поддержку со стороны Соединенных Штатов!» В других твитах он назвал Иран «терпящим провалы» на каждом уровне и заявил, что пришло время для перемен.

7 января министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Европейский союз пригласит Зарифа на переговоры об антиправительственных протестах, которые прокатились по стране с 28 декабря. Габриэль сказал телеканалу ZDF TV в Берлине, что вместе с руководителем внешней политики ЕС Федерикой Могерини он согласился пригласить министра иностранных дел Ирана, если возможно на следующей неделе.

Фото — Радио Азатутюн