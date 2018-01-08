«Теперь что, нам всем народом собраться здесь, чтобы наш голос был услышан?»: акция протеста перед зданием правительства – фоторяд

Члены инициативы «Правый руль», ведущие борьбу с запретом на импорт автомобилей с правосторонним управлением, сегодня перед зданием правительства требуют встречи с премьер-министром. С ними перед зданием встретился представитель правительства.

«Если на данный момент мы зафиксируем, запрет на переучет отменен, это не значит, что мы должны вернуться домой, потому что вторая часть нашего требования состоит в том, что запрет на автомобили с правосторонним управлением, по крайней мере, не должен устанавливаться прямо сейчас, потому что мы обосновываем, что он несвоевременен. После вступления в Таможенный союз, согласно установленной процедуре, импорт транспортных средств из третьих стран ограничивается с 2019 года», – сказал один из членов инициативы.

Представитель правительства сказал, что он не видит огромных масс, недовольных проектом, в ответ на что участники инициативы ответили: «Теперь что, нам всем народом собраться здесь, чтобы наш голос был услышан?»

Напомним, что Министерство транспорта, коммуникаций и информационных технологий РА представило проект предложения о внесении изменений в Закон об обеспечении безопасности дорожного движения. Этим обосновывается техническая опасность эксплуатации автомобилей с правосторонним управлением. Соответственно, предлагается с 1 апреля 2018 года запретить импорт автомобилей с правым рулем.