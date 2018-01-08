Германский журнал «Treffpunkteuropa» признал Эдмона Марукяна «Европейским политиком года»

Авторитетный германский журнал «Treffpunkteuropa» признал депутата Национального Собрания Армении, председателя Совета партии «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна «Европейским политиком года».

Журнал представил тех людей, которые в 2017 году повлияли на формирование европейской политики, на мысли и сердца избирателей, и настроили их принять решение в их пользу.

«Treffpunkteuropa» отмечает также, что с этими политическими деятелями следует считаться в вопросах формирования политики в 2018 году.

Журнал характеризует Эдмона Марукяна следующим образом: «36-летний армянин ведет активную политическую деятельность на своей родине, начиная с 2001 года. Сначала Марукян работал в разных организациях, занимающихся защитой прав человека, с 2012 года вошел в политику. Во время предвыборной кампании 2012 года за счет агитации «из дома в дом» он победил кандидатов известных партий. В парламентских выборах 2 апреля 2017 года он участвовал в созданном до того либеральном блоке «Елк», который получил 7,8% голосов. Такой же успех был отмечен спустя месяц, во время выборов мэра Еревана. Здесь они получили 21% голосов.

Журнал также отмечает: «Итак, Марукян желает усилить связь между своей страной и Западной и Центральной Европой, а также вести Армению к Западной Европе. Так как Армения и в военном, и экономическом плане зависит от Москвы, ни одна другая партия не стимулирует связь с Западом. Партия Марукяна не хочет никакого экономического союза с Россией и автократиями, возникшими на бывшем советском пространстве, и желает покинуть ЕАЭС».

Звания деятелей года журнала «Treffpunkteuropa» удостоились также премьер-министр Польши Матеус Моравецкий, известный политический деятель Ирландии Гэри Адамс, женщина-политик прошедшей в Бундестаг Германии партии «Альтернативы для Германии» (AFD) Алиса Вейдель, а также чешский политический деятель, японец по происхождению, член парламента Томио Окамура.

Отметим также, что политический журнал «Treffpunkteuropa» издается с 2009 года на пяти языках – английском, итальянском, французском, германском и испанском.